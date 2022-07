ACTUALITES Les plus gros transferts du mercato estival

- 26 Juillet 2022

Depuis mai 2022, les grands championnats européens de football ont connu leur clap de fin. Si cet événement sonne le glas de la saison 2021-2022, il marque également le début des vacances pour les joueurs. Toutefois, l’intersaison revêt un autre sens : celui de la préparation de la prochaine saison (2022-2023).





RomeluLukaku, Inter Milan



Bien qu’il n’ait pas vécu une saison 2021-2022 remplie d’éclats chez les blues, notamment en raison de ses déclarations dans la presse, RomeluLukaku demeure l’un des attaquants les plus puissants du vieux continent. Venu à Chelsea en 2021 en provenance de l’Inter Milan champion d’Italie 2020-2021, le Belge n’a jamais réussi à retrouver ses marques en Premier League. Par conséquent, il a choisi de relever un nouveau défi au sein d’un autre club. Et quoi de mieux que de revenir dans le club de ses derniers exploits ? Vous l’aurez compris, RomeluLukaku est de retour à l’Inter ! Cependant, il s’agit d’un prêt avec option d’achat.



Sadio Mané, Bayern Munich



Sadio Mané est de toute évidence, le footballeur africain qui fait le plus couler d’encre et de salive dans le monde actuellement, juste devant un certain… Mohamed Salah. Le robuste et infatigable attaquant sénégalais a incontestablement joué un rôle clé dans les dernières victoires de Liverpool, aussi bien en Premier League qu’en Ligue des Champions. Alors qu’il venait de réaliser une belle saison, Sadio Mané est contre toute attente, mis sur la liste des départs par son club. Ce qui était une rumeur sera confirmé lorsque son arrivée au Bayern Munich est confirmée par la presse. Le joueur de 30 ans est officiellement transféré vers le champion d’Allemagne. Coût de l’opération : 30 millions d’euros. Le club bavarois a-t-il raison de faire ce



Robert Lewandowski, Barcelone



Alors que le FC Barcelone traverse des difficultés financières, le club dirigé par Joan Laporta réussit un gros coup pendant ce mercato : celui de s’offrir l’attaquant le plus prolifique d’Europe. Il s’agit bien évidemment du polonais Robert Lewandowski. Après avoir fait la gloire du Bayern Munich pendant de longues années, le meilleur buteur de la Bundesliga et de l’Europe avait des envies de départ. Il recherchait un nouveau challenge. Ayant flairé la bonne affaire, Barcelone s’est positionné, surfant également sur l’amour que porte le joueur pour la magnifique ville espagnole. Bien qu’il soit proche de ses 34 ans, Robert Lewandowski est, tout bien considéré, une excellente recrue pour les blau grana. Le polonais vaut bien les 40 millions d’euros investis par le FC Barcelone.



Darwin Nunez, Liverpool



L’Uruguay est un pays qui regorge de nombreux footballeurs talentueux. On le savait. Mais, la saison écoulée, s’il y a uruguayen qui a véritablement crevé l’écran en Europe, c’est bien le jeune Darwin Nunez. Avec 35 buts inscrits lors de la dernière campagne sous les couleurs du Benfica Lisbonne, il figure clairement parmi les attaquants les plus prolifiques des grands championnats européens. Ce mercato, Darwin Nunez a rejoint Liverpool. Coût de la transaction : 75 millions d’euros.



ErlingHaaland, Manchester City



Entamé il y a environ une année, le feuilleton ErlingHaaland est finalement arrivé à son terme. Les heureux gagnants de ce bras de fer à distance sont Manchester City et Pep Guardiola. Précédemment convoité par les plus grands clubs d’Europe dont le Real Madrid, celui qui est désormais l’ancien artificier du Borussia Dortmund, est transféré chez les skyblues contre la somme astronomique de 80 millions d’euros. Rapide et clinique, il prometaccélérations et buts à la Premier League. La saison à venir s’annonce palpitante du côté du Royaume-Uni. Cette préparation inclut non seulement des séances d’entraînement, mais aussi, des activités sur le marché des transferts de joueurs, en l’occurrence, le mercato. C’est ce dernier point qui nous intéresse dans cet article. Retrouvez dans les lignes qui suivent les plus gros transferts du mercato estival !Bien qu’il n’ait pas vécu une saison 2021-2022 remplie d’éclats chez les blues, notamment en raison de ses déclarations dans la presse, RomeluLukaku demeure l’un des attaquants les plus puissants du vieux continent. Venu à Chelsea en 2021 en provenance de l’Inter Milan champion d’Italie 2020-2021, le Belge n’a jamais réussi à retrouver ses marques en Premier League. Par conséquent, il a choisi de relever un nouveau défi au sein d’un autre club. Et quoi de mieux que de revenir dans le club de ses derniers exploits ? Vous l’aurez compris, RomeluLukaku est de retour à l’Inter ! Cependant, il s’agit d’un prêt avec option d’achat.Sadio Mané est de toute évidence, le footballeur africain qui fait le plus couler d’encre et de salive dans le monde actuellement, juste devant un certain… Mohamed Salah. Le robuste et infatigable attaquant sénégalais a incontestablement joué un rôle clé dans les dernières victoires de Liverpool, aussi bien en Premier League qu’en Ligue des Champions. Alors qu’il venait de réaliser une belle saison, Sadio Mané est contre toute attente, mis sur la liste des départs par son club. Ce qui était une rumeur sera confirmé lorsque son arrivée au Bayern Munich est confirmée par la presse. Le joueur de 30 ans est officiellement transféré vers le champion d’Allemagne. Coût de l’opération : 30 millions d’euros. Le club bavarois a-t-il raison de faire ce pari football sur Mané ? la saison prochaine nous le dira.Alors que le FC Barcelone traverse des difficultés financières, le club dirigé par Joan Laporta réussit un gros coup pendant ce mercato : celui de s’offrir l’attaquant le plus prolifique d’Europe. Il s’agit bien évidemment du polonais Robert Lewandowski. Après avoir fait la gloire du Bayern Munich pendant de longues années, le meilleur buteur de la Bundesliga et de l’Europe avait des envies de départ. Il recherchait un nouveau challenge. Ayant flairé la bonne affaire, Barcelone s’est positionné, surfant également sur l’amour que porte le joueur pour la magnifique ville espagnole. Bien qu’il soit proche de ses 34 ans, Robert Lewandowski est, tout bien considéré, une excellente recrue pour les blau grana. Le polonais vaut bien les 40 millions d’euros investis par le FC Barcelone.L’Uruguay est un pays qui regorge de nombreux footballeurs talentueux. On le savait. Mais, la saison écoulée, s’il y a uruguayen qui a véritablement crevé l’écran en Europe, c’est bien le jeune Darwin Nunez. Avec 35 buts inscrits lors de la dernière campagne sous les couleurs du Benfica Lisbonne, il figure clairement parmi les attaquants les plus prolifiques des grands championnats européens. Ce mercato, Darwin Nunez a rejoint Liverpool. Coût de la transaction : 75 millions d’euros.Entamé il y a environ une année, le feuilleton ErlingHaaland est finalement arrivé à son terme. Les heureux gagnants de ce bras de fer à distance sont Manchester City et Pep Guardiola. Précédemment convoité par les plus grands clubs d’Europe dont le Real Madrid, celui qui est désormais l’ancien artificier du Borussia Dortmund, est transféré chez les skyblues contre la somme astronomique de 80 millions d’euros. Rapide et clinique, il prometaccélérations et buts à la Premier League. La saison à venir s’annonce palpitante du côté du Royaume-Uni.





Dans la même rubrique : < > Comment savoir si un casino en ligne est fiable ? Comment se faire de l’argent avec de la cryptomonnaie ? Pourquoi le Bitcoin pourrait-il devenir une monnaie légale pour certains pays ?