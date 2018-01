SCOOP Les présidents de la république ayant marqué l'histoire de l’Afrique

- 4 Janvier 2018 modifié le 4 Janvier 2018 - 09:05







Dans ce processus d’acquisition de leurs indépendances, et dans l’abolition des ségrégations raciales en Afrique, certains hommes ont su se démarquer du reste et ont ainsi marqué l’histoire du continent. Même si la



Voici les 5 présidents africains qui se sont battus pour l’indépendance de leur pays. Des figures emblématiques de l’histoire africaine qui ont à jamais marqué l’histoire du continent et qui demeureront une source d’inspiration certaine.



Nelson MANDELA



Ancien président sud-africain, Nelson MANDELA s’est battu dans son pays pour mettre fin au système de l’apartheid. En effet, ce système de ségrégation raciale a longtemps mis à mal la paix dans le pays.



27 ans derrière les barreaux et de nombreux sacrifices plus tard, Nelson MANDELA réussit enfin à faire entendre la voix des noirs et créer une Afrique du sud multi raciale et réconciliée. Il a même reçu le prix Nobel de la Paix.



Léopold SEDAR SENGHOR



Premier président du Sénégal de 1960 à 1980, Léopold SEDAR est le tout premier africain à avoir siégé à l’Académie française. Ses talents d’écrivain associés à ceux du poète Aimé CESAIRE, leurs ont permis de co-fonder le mouvement de la négritude. Ils se servent de leurs plumes pour « parler au nom des sans voix »



Félix HOUPHOUET-BOIGNY



De son véritable nom Dia HOUPHOUET, Félix HOUPHOUET occupe le poste de président de la république ivoirienne pendant 33 ans après l’indépendance en 1960. Surnommé le « sage de l’Afrique » ou le « vieux », l’ex président toujours su tisser des liens solides avec les autres présidents africains.



Habib BOURGUIBA



Destitué par l’armée de Ben ALI en 1987, BOURGUIBA fut le tout premier président de la Tunisie. Après un long exil, il s’est battu pour l’indépendance de son pays et l’obtient en 1956.



Kwame NKRUMAH



Tout premier promoteur du panafricanisme, Kwame NKRUMAH a été élu président du Ghana en 1960. Mais 6 ans plus tard, l’armée ghanéenne s’empare du pouvoir et Kwame s’exile. L’histoire du continent africain est une histoire pleine de rebondissements. D’abord victime de la traite négrière puis de la colonisation, le continent africain a été soumis à de nombreuses pressions et persécutions en tout genre. Bien évidemment, les pays Africains ont eu beaucoup de mal à acquérir leur indépendance.Dans ce processus d’acquisition de leurs indépendances, et dans l’abolition des ségrégations raciales en Afrique, certains hommes ont su se démarquer du reste et ont ainsi marqué l’histoire du continent. Même si la coupe du monde 2018 se tiendra en Russie, certaines coupes du monde se sont tenues dans ces pays d’Afrique.Voici les 5 présidents africains qui se sont battus pour l’indépendance de leur pays. Des figures emblématiques de l’histoire africaine qui ont à jamais marqué l’histoire du continent et qui demeureront une source d’inspiration certaine.Ancien président sud-africain, Nelson MANDELA s’est battu dans son pays pour mettre fin au système de l’apartheid. En effet, ce système de ségrégation raciale a longtemps mis à mal la paix dans le pays.27 ans derrière les barreaux et de nombreux sacrifices plus tard, Nelson MANDELA réussit enfin à faire entendre la voix des noirs et créer une Afrique du sud multi raciale et réconciliée. Il a même reçu le prix Nobel de la Paix.Premier président du Sénégal de 1960 à 1980, Léopold SEDAR est le tout premier africain à avoir siégé à l’Académie française. Ses talents d’écrivain associés à ceux du poète Aimé CESAIRE, leurs ont permis de co-fonder le mouvement de la négritude. Ils se servent de leurs plumes pour « parler au nom des sans voix »De son véritable nom Dia HOUPHOUET, Félix HOUPHOUET occupe le poste de président de la république ivoirienne pendant 33 ans après l’indépendance en 1960. Surnommé le « sage de l’Afrique » ou le « vieux », l’ex président toujours su tisser des liens solides avec les autres présidents africains.Destitué par l’armée de Ben ALI en 1987, BOURGUIBA fut le tout premier président de la Tunisie. Après un long exil, il s’est battu pour l’indépendance de son pays et l’obtient en 1956.Tout premier promoteur du panafricanisme, Kwame NKRUMAH a été élu président du Ghana en 1960. Mais 6 ans plus tard, l’armée ghanéenne s’empare du pouvoir et Kwame s’exile.





Dans la même rubrique : < > Au Cameroun,la justice militaire interdit trois responsables de sortie du territoire Les dernières nouvelles de la Libye Cameroun:Les consommateurs exigent 100 millions de francs cfa à Orange Cameroun