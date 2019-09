Les sociétés locales de services de la Guinée équatoriale continuent d’attirer les meilleurs partenariats internationaux

alors que la Guinée équatoriale s'apprête à organiser la journée du pétrole et du gaz à Malabo les 1er et 2 octobre 2019, une des sociétés de services locales du pays a signé un partenariat international avec un conglomérat de services d'un montant de 440 millions de dollars.

Apex Industries, une société de services locale fournissant des services dans l'industrie du pétrole et du gaz en Guinée équatoriale, a signé un accord avec l'organisation Duscaff, une société internationale commune de fourniture d'échafaudages dont le siège est à Dubaï.

« Apex est déterminé à travailler avec le secteur pétrolier et à nouer des alliances avec des sociétés internationales pour apporter une valeur ajoutée à l’économie de la Guinée équatoriale. Ce partenariat nous permet d’acquérir le savoir-faire d’un leader du secteur réputé comme Duscaff et de travailler avec eux pour créer des emplois pour nos citoyens », a déclaré le Directeur général d’Apex, Leoncio Amada Nze.

En vertu de cet accord, Apex Industries s'associera à l'organisation Duscaff pour la fourniture de produits d'échafaudage conformes aux meilleures normes de l'industrie pétrolière et gazière et aux normes mondiales, et pouvant soutenir plusieurs projets de construction et industriels en cours et futurs en Guinée équatoriale et dans la région CEMAC.

« La chambre africaine de l'énergie se félicite de ces accords. C’est une preuve tangible que les entreprises de services africaines peuvent attirer les meilleurs accords internationaux lorsqu’elles se positionnent comme des partenaires locaux forts et crédibles sur leur marché. Cela contribue à renforcer les capacités locales et à la croissance du secteur. Nous voulons voir les entreprises africaines gagner de l'argent et tirer profit du pétrole et du gaz en Afrique », a déclaré NJ Ayuk, Président de la Chambre africaine de l'énergie et Président-directeur général du cabinet juridique et de conseil de Centurion.

Afin de renforcer la coopération entre les entreprises de services africaines et internationales et d'encourager le développement d'un contenu africain fort, Malabo organisera la journée de la réunion sur le pétrole et le gaz les 1er et 2 octobre 2019 (Oil & Gas Meeting Day). Cet événement offrira des opportunités aux entreprises de services africaines de conclure de tels accords avec des partenaires régionaux et internationaux et engranger des transformations mondiales dans le secteur des services pétroliers.

