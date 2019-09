Les solutions novatrices d’AGCO induisent des transformations au sein du secteur agricole béninois

AGCO (www.AGCOcorp.com), un fabricant et distributeur mondial d’équipement et de solutions agricoles, a signé un Mémorandum de compréhension avec le Bénin, un pays d’Afrique de l’Ouest. Cet accord, conclu avec l’Agence pour la Promotion des investissements et des exportations (APIEX), organisme d’investissement béninois, vise à soutenir le financement, la mise en œuvre et l’exploitation d’un projet de parc agricole de 5 000 hectares. Ce mémorandum reflète la volonté d’établir un partenariat public-privé de longue durée, qui fixera la norme pour un cluster agricole en Afrique.

La cérémonie de signature s’est tenue le mardi 24 septembre 2019, dans les bureaux de l’APIEX à Catanou, au Bénin. Le Ministre de l’Agriculture, du Bétail et de la Pêche, M. Gaston Dossouhoui, et le Ministre de la Planification et du Développement de l’Etat, M. Abdoulaye Bio Tchane, ont représenté le gouvernement béninois, tandis que M. Gary Collar, vice-président principal d’AGCO et directeur général pour l’Asie-Pacifique et l’Afrique, dirigeait la délégation d’AGCO.

L’objectif d’AGCO est de contribuer au développement de centres agricoles intégrés au parc agricole, dans le but d’assurer la sécurité alimentaire sur le continent africain. L’initiative Agri-Park vise à intégrer l’agriculture et la communauté, tout en garantissant le transfert de techniques et de compétences agricoles, d’accroître les récoltes et les capacités de stockage, et d’ajouter de la valeur dans les activités connexes telles la production de volailles et d’œufs. Outre la sécurité alimentaire, l’un des objectifs clés du concept de l’Agri-Park d’AGCO est la création d’emplois de qualité et d’encourager le lancement d’industries satellites, notamment d’ateliers et de points de vente de machines agricoles, garantissant un approvisionnement agricole abordable.

“Le programme d’action de notre gouvernement pour 2016 – 2021, intitulé “Révéler le Bénin”, offre un message fort d’espoir pour l’avenir. Il vise à créer un milieu favorisant le talent et le dynamisme des Béninois afin de relancer notre développement grâce à des investissements d’une échelle encore inédite dans le pays, qui visent à relancer l’emploi, améliorer le bien-être public, créer de la richesse et à faire rayonner le profil du Bénin sur la scène internationale,” a déclaré Son Excellence le Président Patrice Talon lors de son intervention.

Le Mémorandum qui vise à développer le concept d’Agri-Park d’AGCO fait suite à de nombreuses visites de l’équipe d’AGCO dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, dans l’objectif d’évaluer l’environnement économique. Le Bénin, pays frontalier du Togo, du Nigéria, du Burkina Faso et du Niger, possède 121 kilomètres de côtes et dispose d’une forte activité portuaire et d’un secteur agricole sain, des éléments clés de la croissance et la stabilité économique du pays au cours des deux dernières décennies.

“L’engagement en faveur de la transformation du secteur agricole béninois en une puissance régionale et continentale par Son Excellence le Président Talon indique clairement que ce pays est prêt à accélérer sa croissance économique et à créer de la prospérité pour ses citoyens,” a expliqué au cours de son allocution Gary Collar, vice-président principal et directeur général pour l’Asie-Pacifique et l’Afrique, chez AGCO. “Notre équipe d’experts est prête à combiner nos forces collectives pour commencer, ensemble, cette aventure,” a-t-il ajouté.

