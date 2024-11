POLITIQUE Lettre des jeunes sages de la communauté Kamaya au Président : Une requête pour Mahamat Zen Bada

Les jeunes sages de la communauté Kamaya ont adressé une lettre ouverte au Président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, pour dénoncer le rejet provisoire de la candidature de Mahamat Zen Bada aux élections législatives par l'ANGE. Soulignant l'importance de Mahamat Zen Bada en tant que secrétaire général du MPS et figure centrale du parti, ils appellent à une révision de cette décision, jugée injuste et préjudiciable non seulement pour sa personne mais aussi pour le parti dans son ensemble. La lettre rappelle les contributions de Zen Bada à la stabilité du pays et demande au Président, en tant que garant de l’unité nationale et président d'honneur du MPS, d'intervenir pour préserver les intérêts du parti et de la communauté. Les sages dénoncent les réjouissances de certains à la suite de ce rejet, qu’ils jugent indignes, et appellent à la justice et à l’égalité.

LETTRE ADRESSÉE À L'ATTENTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L'ÉTAT



Les jeunes sages de la communauté Kamaya ont appris avec regret le rejet provisoire du dossier de candidature aux élections législatives de leur neveu Mahamat Zen Bada par l'Agence Nationale de Gestion des Élections (ANGE).



À ce titre, nous demandons l'implication personnelle du Président de la République, Président d'honneur du MPS, Son Excellence Mahamat Idriss Deby Itno. Cette décision de l'ANGE est, selon nous, illégale et injurieuse envers toute la famille politique et biologique de Mahamat Zen Bada. En tant que Président de la République, il est important que vous soyez informé de la situation politique au sein de notre parti, le MPS. Le Secrétaire Général du MPS avait été gracié par feu le Président Idriss Deby Itno par décret n° 008/PR/2014 du 08 janvier 2014, ce qui lui accorde tous ses droits en tant que citoyen libre et l'autorise à exercer ses fonctions comme tout autre citoyen.



En effet, la personne de Mahamat Zen Bada, en tant que Secrétaire Général du MPS, est une institution. Compromettre ses ambitions politiques est un acte grave à la fois contre le parti et contre tout son entourage. Cet homme a contribué avec loyauté à la stabilité de ce pays, notamment pendant les moments difficiles qui ont suivi la disparition du Maréchal Idriss Deby Itno. Alors que certaines personnalités restaient en retrait, Mahamat Zen Bada s'est présenté sur les plateaux télévisés pour défendre le Conseil Militaire de Transition que vous avez dirigé pendant trois ans.



En tant que garant de la nation, nous vous demandons de réexaminer judicieusement et avec sagesse cette décision de l'ANGE afin d'assurer la bonne tenue des prochaines élections. Nous vous demandons également de privilégier les intérêts du parti. Aujourd'hui, grâce aux sacrifices de certaines personnalités, le MPS reste ce qu'il est : une grande institution politique.



À cet effet, les sages de la communauté Kamaya se disent profondément déçus et expriment leur désarroi face à cette situation. Ils attirent votre attention sur la nécessité d'agir avec logique et dans la bonne direction pour que justice et égalité prévalent.



Camarade Président d'honneur, nous demandons enfin votre implication personnelle pour garantir une gestion harmonieuse de la politique dans notre pays, en tenant compte des droits de tous les citoyens, où qu'ils soient et quelle que soit leur origine. Par votre intervention, vous honoreriez la volonté politique de notre neveu Mahamat Zen Bada.



Ceux qui se réjouissent du rejet provisoire du dossier de candidature du Secrétaire Général du MPS sont tout simplement INDIGNES d'appartenir à cette famille politique qu'est le MPS. Quant à ceux, au sein de notre communauté, qui partagent cette joie, ils sont INDIGNES d'être considérés comme des nôtres.



Allah est le plus grand.



Les jeunes sages de la communauté Kamaya.





