Liban : au moins 73 morts et plus de 3700 blessés suite à la double explosion

Un bilan provisoire de la double explosion qui a eu lieu mardi à Beyrouth, au Liban, fait état d'au moins 73 morts et plus de 3700 blessés, selon les chiffres du ministère de la santé. Le bilan risque probablement de s'alourdir.



Les raisons précises de l'incident n'ont pas été déterminées à ce stade. D'après le ministre de l'Intérieur, du nitrate d'ammonium était stocké dans le port, ce qui pourrait être une cause de l'explosion.



Le président de la République Michel Aoun a déclaré qu'il est inacceptable que 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium aient été stockés dans un entrepôt.



Ces matières explosives avaient été confisquées depuis plusieurs années, a précisé le directeur de la sûreté.



Le premier ministre a affirmé que les résultats de l'enquête sur l'explosion seront dévoilés d'ici 48 heures.



Le ministre de la santé a recommandé aux citoyens qui peuvent quitter la capitale de le faire car des conséquences néfastes de l'explosion sont à redouter sur la santé humaine, notamment à cause de gaz toxiques.



Plusieurs pays ont proposé leur aide humanitaire au Liban.



Le ministre tchadien de la Communication, Chérif Mahamat Zene, a exprimé sa solidarité aux libanais. Il a présenté ses condoléances aux familles des victimes.