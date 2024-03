Liberia : Au moins 12 morts dans un effondrement dans une mine d’or artisanale

Les habitants ont appris la triste nouvelle le mardi. Le bilan provisoire non officiel fait état de 12 morts et de certains blessés évacués à l’hôpital pour des soins médicaux. Des efforts sont en cours pour sauver des mineurs qui pourraient être piégés sous terre pendant le processus d’exploitation minière.



L’équipe de recherche et de sauvetage recherche d’autres personnes, car les habitants affirment qu’environ 30 personnes étaient présentes sur le site avant l’incident. Les mineurs ont perdu la vie alors qu’ils cherchaient le précieux sésame qui leur aurait permis de gagner un peu d’argent.



Une source officielle à Monrovia a déclaré qu’au moins sept personnes étaient décédées dans l’incident, mais a reconnu que les autorités ne peuvent pas fournir un bilan exact immédiatement, en attendant qu’une équipe de secours se rende sur place. Cet événement est une tragédie pour la communauté locale et met en évidence les risques associés à l’exploitation minière artisanale.