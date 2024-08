Libye : 473 migrants tchadiens libérés et rapatriées au Tchad

Le ministère des Affaires étrangères de la République du Tchad informe l’opinion nationale et internationale, qu’à la suite de la visite officielle du chef de l’Etat Mahamat Idriss Deby Itno en Libye, et de la signature des accords bilatéraux avec les autorités libyennes, des progrès significatifs ont été opérées en faveur des citoyens tchadiens en Libye.



C’est ainsi que sous la supervision du ministère des Affaires étrangères, et avec l'appui précieux de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), plus de 473 migrants tchadiens ont été libérés et rapatriés en toute sécurité au Tchad.



Par ailleurs, 173 autres migrants tchadiens sont en cours de rapatriement vers leur pays d'origine.