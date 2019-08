Libye - Déclaration conjointe des Emirats arabes unis, des Etats-Unis d’Amérique, de la France, de l’Italie et du Royaume-Uni

Les Emirats arabes unis, les Etats-Unis d’Amérique, la France, l’Italie, et le Royaume-Uni saluent l’annonce d’une trêve en Libye à l’occasion de l’Aïd el Adha en réponse à l’appel du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies, avec le soutien du Conseil de sécurité (déclaration à la presse sur la Libye du CSNU le 11/09/2019), et invitent les parties à cesser effectivement les hostilités sur l’ensemble du territoire libyen. Nous sommes prêts à appuyer les Nations unies pour assurer le respect de la trêve et à prévenir toute tentative de la rompre.

Comme l’a proposé le RSSGNU et l’a réaffirmé le Conseil de sécurité aujourd’hui, la trêve doit être accompagnée de mesures de confiance qui pourront ouvrir la voie à un cessez-le feu durable et à la reprise d’un dialogue constructif et inclusif.

Les Emirats arabes unis, les Etats-Unis d’Amérique, la France, l’Italie, et le Royaume-Uni rappellent l’obligation qu’ont tous les Etats membres des Nations unies en vertu du droit international de respecter l’embargo sur les armes conformément à toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies.

Nous appelons toutes les parties à œuvrer sans délais en faveur d’un accord de cessez-le-feu et à reprendre leurs efforts, sous les auspices du RSSGNU, en vue d’une solution politique durable, sur la base des principes agréés à Paris, Palerme et Abou Dabi.

Les Emirats arabes unis, les Etats-Unis d’Amérique, la France, l’Italie, et le Royaume-Uni rappellent leur engagement ferme en faveur d’un règlement rapide et pacifique de la crise libyenne. Nous rappelons qu’il ne peut y avoir d’option militaire en Libye et nous exhortons toutes les parties à protéger les civils, les ressources pétrolières et les infrastructures libyennes.

Les Emirats arabes unis, les Etats-Unis d’Amérique, la France, l’Italie, et le Royaume-Uni condamnent fermement l’attaque qui a ciblé un convoi des Nations unies à Benghazi hier.

Les circonstances de cet acte odieux doivent être établies sans délais et les responsables devront être identifiés et traduits en justice. Nous rappelons notre plein soutien au travail essentiel de la Mission des Nations unies en Libye.