Libye : Emmanuel Macron et Khalifa Haftar, un entretien discret aux enjeux stratégiques

Le communiqué de l'armée fidèle à Khalifa Haftar reste évasif quant aux détails de l’entretien. Il mentionne que les deux dirigeants ont échangé sur : Le processus politique en Libye ; Le soutien à la mission de l’ONU ; Les pistes de coopération servant les intérêts communs.



Ce rapprochement survient alors que les relations entre la France et la Libye avaient été fragilisées par le déploiement des forces russes et du groupe Wagner en Libye. La communauté internationale, sous l’égide de l’ONU, tente actuellement d’instaurer un gouvernement unifié dans le pays.



Selon le politologue libyen Hasni Habibi, cet entretien vise surtout à apporter des garanties aux Européens. Il estime que Khalifa Haftar cherche à renforcer sa position dans le processus politique libyen et à prouver qu’il n’est pas un allié exclusif de la Russie. Après une visite à Moscou, il veut rassurer Paris sur le fait que les ambitions militaires russes en Libye ne représenteront pas une menace pour la sécurité européenne et française, notamment après le retrait russe de Syrie.



Une base militaire française en Libye ?



Un média libyen, citant une source militaire proche de Khalifa Haftar, indique que les discussions ont également porté sur la possibilité d’une présence française dans une base militaire située à l’extrême sud de la Libye, à la frontière avec le Niger. Ce point reste particulièrement sensible, dans un contexte où la France cherche à redéfinir son influence militaire en Afrique après son retrait du Sahel.