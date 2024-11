Libye-Tchad : Signature d’un accord pour la mobilité et la protection des travailleurs

À l'issue de la signature de ce mémorandum, les ministres Abdoulaye Mbodou Mbami et Ali Al-Abed Al-Reda ont précisé que l'objectif de cet accord est de promouvoir la circulation légale de la main-d’œuvre entre les deux pays.



Grâce à cet accord, les travailleurs bénéficieront de meilleures conditions de travail et verront leurs droits sociaux protégés. Ils auront également la possibilité de transférer leurs revenus en toute sécurité vers leurs pays respectifs.



Ce mémorandum permet ainsi aux travailleurs libyens et tchadiens d'exercer leurs activités dans le respect des réglementations nationales des deux pays.



Outre la protection des droits sociaux, les ministres libyen et tchadien ont souligné que cet accord constitue une opportunité pour stimuler la croissance économique, notamment par des échanges commerciaux accrus entre les deux pays.



Les deux ministres ont également insisté sur le fait que ce mémorandum est un exemple de coopération et de partenariat entre la Libye et le Tchad dans le cadre de la promotion de l’emploi.