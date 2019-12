Libye : au moins 700 combattants tchadiens aux côtés d'Haftar, selon l'ONU

Selon un rapport de l'ONU publié mardi, le maréchal Haftar a engagé 700 combattants de l'opposition tchadienne dans ses rangs. Ils sont chargés de la sécurité de Joufra. Toujours selon le rapport, le général Haftar a livré des armes et des munitions à l'opposition tchadienne avec laquelle il entretient des très bons rapports.



Plusieurs tchadiens ont péri dans les combats qui opposent les deux belligérants qui exploitent des immigrés et opposants tchadiens.



Par ailleurs, 300 combattants du mouvement de libération du Soudan sont stationnés à Joufra pour soutenir le maréchal Haftar, explique le rapport onusien.



En avril dernier, la Russie a démenti les informations selon lesquelles plusieurs centaines de mercenaires soutiennent l'homme fort de l'est de la Libye, le maréchal Khalifa Haftar, tout en essayant de contrôler la capitale Tripoli.