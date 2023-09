Libye : l'Allemagne envoie 30 tonnes d'aide humanitaire

Deux avions cargo de l'armée de l'air allemande, avec 30 tonnes d'aide humanitaire à la Libye, ont décollé d'un aérodrome militaire près de la ville de Wünsdorf, rapporte le ministère allemand de la Défense. « La cargaison d'aide humanitaire pesant 30 tonnes comprend des tentes, des lits de camp, des couvertures, des matelas et des générateurs électriques.



Le volume total est de 151 m3 », indique le communiqué. La veille, il a été rapporté que le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement allouerait 4 millions d'euros, pour répondre aux besoins des Libyens touchés par les inondations.



Le cyclone Daniel a frappé le nord-est de la Libye le 10 septembre dernier, apportant des coups de vent, de fortes pluies et des orages sur les villes de la côte méditerranéenne. De nombreux immeubles, hôpitaux ainsi que d'autres installations civiles importantes, ont été inondés.



La ville de Derna, où deux barrages ont été détruits, a été la plus gravement touchée. Selon le Croissant-Rouge libyen, la destruction des barrages près de Derna serait la principale cause des nombreuses victimes dans la région.



Selon un porte-parole du parlement libyen, le nombre de victimes des fortes pluies et des inondations, qui ont frappé les régions du nord-est de la Libye, dépasse actuellement les 8.000.