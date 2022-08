Libye : l’ONU demande une enquête sur toutes les disparitions forcées

La mission de l'ONU en Libye a appelé à une enquête sur tous les cas de disparition forcée et à ce que les auteurs soient traduits en justice.



La mission a souligné dans un communiqué mardi que le manque de vérité et de justice pour les disparus reste une grave préoccupation en matière de droits humains, appelant les autorités du pays à lutter contre les disparitions forcées dans le cadre d'un processus de réconciliation nationale fondé sur les droits.



La mission a renouvelé le droit des familles à connaître le sort de leurs proches, en référence aux crimes des fosses communes dans la ville de Tarhuna, et a indiqué qu'elle documentait la disparition de ceux perçus comme des opposants politiques, ainsi que des femmes et des hommes politiques militants, défenseurs des droits de l'homme, parlementaires, avocats et juges.