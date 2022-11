Libye : la France assure de sa disponibilité à aider pour une solution à la crise (ambassadeur)

Le nouvel ambassadeur de France en Libye, Mostafa Mihraje, a rencontré vendredi le représentant spécial du secrétaire général de l’ONU, Abdoulaye Bathily à Tripoli.



L’ambassadeur a réitéré le “soutien de la France à sa mission et sa disponibilité à aider à une solution libyenne, par les Libyens

en Libye”.



“Le peuple libyen a le droit de déterminer son propre avenir”, a déclaré Mostafa Mijraje sur son compte Twitter après la rencontre.



Au cours d’une autre rencontre avec le ministre libyen de la Santé, l’ambassadeur a évoqué la possibilité de développer le secteur de la santé et l'échange d'expériences, et les moyens d'établir des accords entre le ministère de la Santé et l'ambassade de France.