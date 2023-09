Libye : le Tchad exprime sa compassion face au drame des inondations

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement tchadien, Aziz Mahamat Saleh a rendu un public, ce 12 septembre 2023, un communiqué officiel par lequel le gouvernement du Tchad exprime sa compassion, à la suite des inondations que la Libye vient de connaitre.



« Le 11 septembre 2023, la Libye a enregistré des milliers de morts, suite aux inondations causées par la Tempête Daniel. Le pays dénombre plusieurs aussi plusieurs blessés et d'énormes dégâts matériels dans la partie Nord-Est », peut-on lire.



Tout en présentant ses condoléances et exprimant sa compassion et sa solidarité au gouvernement et au peuple libyen, le communiqué du gouvernement tchadien indique que cette stratégie est une conséquence du dérèglement climatique.



« Par la même occasion, il souhaite un prompt rétablissement aux personnes blessées », conclut le communiqué officiel.