Libye : le bilan des inondations à Derna a atteint les 7 000 morts

Le nombre de morts, suite aux fortes pluies et aux inondations dans la ville libyenne de Derna, située dans le nord-est du pays, s'élève à 7 000.



C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de la Chambre des représentants (parlement monocaméral) libyenne Abdallah Blehiq, à la chaîne de télévision égyptienne Al-Qahera News.



« Le bilan de la tempête et des inondations dans la ville de Derna a atteint les 7 000 morts », a indiqué le porte-parole du parlement libyen. « Des milliers de corps, de personnes décédées, se trouvent encore dans les rues de la ville ou dans la mer, et nous n'avons pas encore la possibilité de les enterrer ».



Auparavant, il avait été rapporté que 6 000 personnes avaient trouvé la mort à Derna suite au cyclone Daniel. Selon un membre du Croissant-Rouge libyen, l'organisation a reçu à ce jour, plus de 9 000 signalements de personnes toujours portées disparues, à la suite de la catastrophe. Environ 3 900 corps ont été enterrés jusqu'à présent, selon un représentant du Conseil des droits de l'homme en Libye.



Par crainte d'une épidémie, les enterrements sont effectués dans des fosses communes à Derna, dans de nombreux cas, sans même avoir identifié les corps des personnes décédées. Le cyclone Daniel a frappé le nord-est de la Libye le 10 septembre, apportant des coups de vent, de fortes pluies et des orages sur les villes de la côte méditerranéenne.



De nombreux immeubles, hôpitaux ainsi que d'autres installations civiles importantes ont été inondés. La ville de Derna, où deux barrages ont été détruits, a été la plus gravement touchée. C'est la destruction des barrages près de Derna qui, selon le Croissant-Rouge libyen, est la principale cause des nombreuses victimes dans la région.



Auparavant, le ministère de la Santé du gouvernement libyen, nommé par le parlement, avait déclaré qu'il s'attendait à ce que le nombre de victimes atteigne les 10 000.