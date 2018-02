Libye : une vingtaine de migrants tués dans un accident

Tripoli - Une vingtaine de migrants ont été tués et une centaine d'autres blessés en Libye mercredi dans l'accident d'un camion qui les transportait près de Bani Walid, à 170 km au sud-est de Tripoli, a indiqué à l'AFP le directeur de l'hôpital de la ville.



Plus de 300 migrants, la plupart de nationalités érythréenne et somalienne, se trouvaient à bord lorsque le véhicule s'est renversé en matinée, à 60 km de Bani Walid.



Le directeur de l'hôpital, Mohamad al-Mabrouk, a indiqué qu'au moins 19 migrants avaient été tués dans l'accident, dont des femmes et un enfant. Au total, au moins 124 migrants ont par ailleurs été blessés.



Plus tôt, un porte-parole de l'hôpital, Salah al-Twijer, avait fait état de 23 morts et 101 blessés. Il avait évoqué une situation de "crise" à l'hôpital, à la capacité limitée. "Plusieurs victimes sont soignées à même le sol", a-t-il déploré.



Un des migrants blessés a raconté à l'AFP que le groupe avait quitté Bani Walid pour se rendre près des côtes, plus au nord, pour tenter la traversée de la Méditerranée vers l'Italie.



Selon lui, 22 femmes et 10 enfants étaient parmi les migrants à bord du camion.



Bani Walid est un point de transit des migrants venant du Sahara vers les côtes libyennes d'où s'effectuent les départs clandestins en Méditerranée vers l'Europe.



La ville, hors de tout contrôle des nouvelles autorités libyennes, compte une vingtaine de centres illégaux de détention ou de regroupement de migrants, selon un responsable local.



Minée par la violence et l'insécurité depuis la chute du régime Kadhafi en 2011, ce riche pays pétrolier est devenu une plaque tournante pour des centaines de milliers de migrants d'Afrique subsaharienne.



Certains migrants restent en Libye et travaillent parfois plusieurs années pour pouvoir mettre de côté le prix de leur passage avant de tenter de rejoindre l'Europe à la recherche d'une vie meilleure.



Des milliers de migrants trouvent la mort dans des naufrages chaque année en Méditerranée. Des centaines d'autres meurent durant leur traversée du désert libyen depuis les frontières poreuses dans le sud.