Ligue des Champions de la CAF : le coach de l'ASPSI justifie l'échec de son équipe au tour préliminaire

À travers une conférence de presse organisée ce 30 août 2024, à la Fédération tchadienne de football, le coach de l'ASPSI, Tahir zakiaria Gardja, s'explique sur l'élimination de ses poulains lors de la double confrontation face à l'équipe tunisienne de l'US Monastir, lors du tour préliminaire de la ligue des champions de la Confédération Africaine de Football (CAF).



Cependant, il est à noter que cette première participation marque le début sur la scène internationale de l'ASPSI. Le coach Tahir Zakiaria Gardja souligne que toute première expérience est difficile, et son équipe a été confrontée à beaucoup de défis.



Il explique le manque d'expérience de ses joueurs, dans une compétition de haut niveau. Par ailleurs, ses joueurs ont été exposés à de nouvelles intensités de jeu, à des terrains de gazon naturel auxquels ils ne sont pas habitués.



De ce fait, il évoque également les blessures qui ont affaibli son équipe à des moments importants, privant ses joueurs clés de la possibilité de s'exprimer pleinement sur le terrain. Il rappelle encore que ses difficultés ne doivent pas décourager son équipe, mais plutôt les aider à tirer des leçons et apprendre de leurs erreurs, la prochaine fois.



Enfin, le coach de l'ASPSI salue le soutien financier et technique du gouvernement, et de la Fédération tchadienne de football, qui a permis à son équipe de participer à cette compétition continentale.