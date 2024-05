INTERNATIONAL Lina Soualem remporte le Prix du Meilleur Long Métrage de la 21e édition du FCAT pour Bye Bye Tibériade

Par Alwihda - 31 Mai 2024



​Le Festival du Cinéma Africain de Tarifa-Tanger a annoncé le palmarès de sa 21e édition. Le jury international, composé d'Alejandra Val Cubero, Azza Chaabouni et Farida Benlyazid, a décidé de décerner le Prix du Meilleur Long Métrage de la section compétitive Hypermétropie à Bye Bye Tibériade, de la réalisatrice franco-algérienne-palestinienne Lina Soualem, qui avait déjà remporté en 2021 le Prix du Public pour Leur Algérie. Cette fois, le jury a salué ce film « pour son travail de mémoire à travers quatre générations de femmes qui expriment une histoire douloureuse qui perdure jusqu'à nos jours. Le film réussit à combiner l'intime et l'universel, la poésie et l'humour dans une approche profondément humaine ». Le prix, remis par Farida Benlyazid, a été reçu par la réalisatrice elle-même.

Le Prix Casa África de la Meilleure Réalisation est attribué à la réalisatrice marocaine Leïla Kilani pour son film Indivision, « pour sa maîtrise et son audace à donner vie à cette narration captivante. Un conte des mille et une nuits revisité par une réalisatrice proche des préoccupations de notre époque : la violence dans les relations de classe, les vies virtuelles vécues à travers les réseaux sociaux, la crise environnementale et l'éternelle question de l'homme face à la nature ». Le prix, remis par Azza Chaabouni, a été reçu par Leïla Kilani elle-même.



Le long métrage Disco África: une histoire malgache, a été reconnu avec le V Prix ACERCA de la Coopération Espagnole au FCAT. Le Jury AECID, présidé par Elvira Cámara, chef de l'Unité des Activités Culturelles de la Direction des Relations Culturelles et Scientifiques de l'Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID), a décidé d'accorder le V Prix ACERCA de la Coopération Espagnole au long métrage Disco África : une histoire malgache du cinéaste Luck Razanajaona (Madagascar, 2023) « pour sa réflexion sur les opportunités de développement durable en Afrique, qui se traduisent en opportunités individuelles pour chaque personne, et pour chaque pays ».



Girley Jazama remporte le Prix de la Meilleure Actrice pour Under the Hanging Tree « pour son interprétation remarquable dans un film à la narration complexe qui évoque la violence coloniale » ; tandis que Parista Sambo reçoit le Prix du Meilleur Acteur pour Disco Afrika « pour sa perfomance subtile et authentique dans la film ».



Le jury andalou, composé de Chaimaa Boukharsa, Agus Jiménez et Pablo García Casado, a décidé de décerner le Prix FAMSI du meilleur court-métrage à Bazigaga, de Jo Ingabire Moys. Le jury souligne « l'importance de placer une femme au centre du récit dans un contexte de guerre, leurs histoires étant souvent invisibilisées ». Son héroïne, Zula Karuhimbe, a sauvé plus de 100 personnes d'une mort certaine en risquant sa propre vie. Défiant une société patriarcale et coloniale dans un environnement aussi hostile et dangereux que la guerre au Rwanda, ce qui est rare. C'est un exemple de résistance et de force. La réalisatrice elle-même, Jo Ingabire Moys, est une survivante de ce génocide.



De plus, le jury andalou a décidé d'accorder une mention spéciale au court-métrage La voix des autres de Fátima Kaci « pour avoir si bien exprimé, à travers le regard de son protagoniste, la situation dramatique des migrants pendant les démarches administratives, leur douleur et leur souffrance, face à la froideur de la bureaucratie du système, sans pouvoir éviter son implication personnelle ».



Le Prix du Public TV5 Monde est décerné à Le spectre de Boko Haram, de la réalisatrice camerounaise Cyrielle Raingou. La réalisatrice, lors de son passage à Tarifa, a expliqué que « faire du cinéma lui avait donné l'impression d'être libre pour la première fois ».



Le jury du FCAT LAB, l'atelier de post-production du festival, composé de Lara Sousa, Maher Diaba et Nikolas Montaldi, a décerné le Prix du Festival du film africain de Tarifa à Zion Music. Les prix Bienza Translations, La Colorá et Sudu Connexion ont été attribués à You don't die twice. Le prix Tomahawk Digital Cinema Services a été décerné à Kileo, le prix Tres Gatos Sonido à Zion Music et le prix Laserfilm à The Magma.





