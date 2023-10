Littérature et culture réunies au Tchad : 10e édition du Festival Le Souffle de l’Harmattan

Le 10 octobre 2023, la 10e édition du Festival International Le Souffle de l'Harmattan a été inaugurée lors d'une cérémonie officielle à l'université Emi-Koussi, section de Moursal, à N'Djamena.



Cet événement a rassemblé des écrivains, des poètes et des orateurs venus du Canada, du Sénégal, du Burkina Faso, du Cameroun, du Bénin et du Tchad pour échanger sur les problèmes et les défis liés à la littérature et à la culture littéraire.



Lors de l'ouverture de cette édition, le Dr. Jean Bruno, porte-parole de l'université Emi-Koussi, a exprimé la gratitude de l'université pour son soutien à la semaine du Souffle de l'Harmattan.



Le commissaire du festival, le président des écrivains du Tchad, Bernodji Sosthène, a lancé le festival en mettant en avant son rôle essentiel dans la promotion du livre et le développement culturel durable. Selon lui, ce festival ne se limite pas à un simple débat littéraire, mais il célèbre la beauté de la culture tchadienne et africaine.



La cérémonie d'ouverture s'est terminée par une visite des stands. La 10e édition du festival Le Souffle de l'Harmattan se déroulera sur une semaine jusqu'au samedi 14 octobre 2023.