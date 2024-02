Littérature : le jeune écrivain Hadjaro Alwali parle des enjeux de la mendicité et de l’injustice sociale dans son livre.

Cette pièce théâtrale de 65 pages est une véritable prise de position de l’auteur, exprimant sa colère et son indignation face à l’injustice sociale et politique. Il met en lumière les acteurs qui se présentent comme des défenseurs des droits et des libertés, mais qui ne cherchent en réalité qu’à servir leurs propres intérêts.



Lors de la présentation et de la dédicace de l’ouvrage, M. Hadjaro Alwali est amené à expliquer sa démarche et les messages qu’il souhaite faire passer à travers ce livre. Il a eu l’occasion de sensibiliser le public sur les enjeux de la mendicité et de la politique en Afrique, incitant les jeunes à prendre conscience de la manipulation dont ils peuvent être victimes.



Aux côtés de ses compatriotes tchadiens vivant au Canada, le jeune écrivain tchadien a partagé son expérience et son parcours personnel, faisant écho aux thèmes abordés dans son livre. Il a pu créer un échange direct avec son public et répondre aux questions des lecteurs intéressés par son œuvre.



En résumé, la présentation et la dédicace du livre “les coulisses de la mendicité” ont été un moment fort où l’auteur a partagé sa vision, ses messages engagés et suscité des réflexions chez les lecteurs présents.