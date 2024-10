Littérature : sortie du livre "Mille et une romances" de Derlemari Nébardoum

Ce livre est absolument à lire, non seulement pour la multiplicité des perspectives insondables de l’engagement amoureux qu’il nous dévoile tour à tour, mais aussi pour sa richesse culturelle et politique absolument inégalée.



La qualité de l’écrit est réellement au-dessus de tout soupçon : c’est un livre comme on en lit une fois dans sa vie : Victor Hugo (linguistique), Alfred de Musset, Senghor ou Césaire (poésie), Albert Camus ou Sembene Ousmane (Engagement), Saint-Exupéry ou Khalil Gibran (Candeur), à vous de choisir ou de cumuler authentiquement !



Souhaitons ‘‘Bon vent’’ à cette œuvre magistrale et extraordinaire, et que des producteurs d’autres arts, comme celui du 7ieme ou du Cinéma s’en accaparent, pour nous régaler de leurs réalisations, car le livre semble être presqu’écrit pour cela, comme une succession de ‘‘tableaux de maître’’, cousus entre eux, par le filigrane émouvant d’un fil d’or, à la fois merveilleux et touchant, que constitue cette épopée de 333 pages.



FÉLICITATIONS MILLE ET UNE ROMANCES !