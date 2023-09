Livre : « Femme de dehors » ou l’hymne à la résilience sociale

C’est l’histoire de Rose, une jeune femme qui se préparait à officialiser sa relation amoureuse dans le cadre d’un mariage, avec Éric, un jeune homme qu’elle avait connu quand elle était encore jeune lycéenne, et avec qui elle avait déjà deux garçons jumeaux.



Éric était inspecteur des impôts, alors que Rose officiait comme infirmière dans un centre de santé privé. Leur amour n’était pas du goût de la maman du fiancé de Rose, elle qui avait multiplié des plans pour que leur mariage soit annulé : pratiques de sorcellerie, intrigues, etc. Elle avait même cherché une autre fille qui, selon elle, méritait son fils plutôt que Rose.



Et c’est lorsqu’elle avait invité son fils expressément au village, quelques jours seulement avant la date prévue pour le mariage avec Rose, que le pire était arrivé. En effet, Éric avait fait un accident de la voie publique qui lui avait coûté la vie.



Sans pitié, la famille naturelle du défunt va jeter sa femme et ses garçons à la porte, avant même le jour des obsèques. Après l’enterrement de son amour du lycée, Rose va « faire connaissance avec Dieu ». Elle vivait modestement avec ses enfants, et la petite famille priait sans cesse.



Le premier essai de reprise d’une vie sentimentale fut un échec. Rose avait eu la malchance de rencontrer Ésaïe, un radin de la pire espèce que l’appui spirituel du père Armand avait permis d’éconduire. Après, elle avait fait la connaissance de Thierry, un homme beau et pieux, plus amoureux, plus humain et plus généreux : il était un très grand appui pour Rose. Il s’occupait bien d’elle et de ses enfants.



Le seul hic était sa condition d’homme marié. La jeune femme qui avait jadis son homme à elle toute seule, avait désormais le statut de « femme de dehors ». Toutefois, il était régulier et responsable. Rose lui avait fait quatre garçons en deux gestes !



Malgré les agitations de son épouse officielle, Thierry qui faisait mystère de sa raison sociale, avait fini par faire de Rose sa deuxième épouse. Cette dernière lui avait permis d’avoir des enfants garçons qui lui manquaient cruellement dans son premier lit.



Par la magie de la foi, les deux femmes avaient à la fin un mari commun, et tout était calme, au grand bonheur du mari qui était par ailleurs un haut commis de l’État. Suzanne Ndjana, l’auteure de ce roman à rebondissements, est plus connue comme journaliste.



En effet, elle a travaillé dans des radios privées à Yaoundé, avant d’intégrer le service de communication d’un projet gouvernemental logé au ministère camerounais de l’Emploi et de la Formation professionnelle.



Outre son diplôme en information et communication, et sa licence professionnelle en gestion des ressources humaines, elle est titulaire d’un master professionnel en gestion des ressources humaines obtenu au Centre Régional Africain d’Administration du Travail (CRADAT).

Elle rédige en ce moment son mémoire de master en journalisme de paix, à l’Université protestante d’Afrique centrale.