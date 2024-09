Livre : « Ils savent que je sais tout » - Ma vie en Françafrique (Robert Bourgi)

Héraut de la Françafrique, Robert Bourgi aborde, pour la toute première fois dans un livre, sa vie, ses rapports avec son mentor Jacques Foccart et les missions sensibles qu’il eut à effectuer, quarante ans durant, pour le compte des présidents francophones d’Afrique et du personnel politique français, dont les leaders de la droite : de Jacques Chirac à Nicolas Sarkozy, en passant par Dominique de Villepin, Claude Guéant, François Fillon, mais aussi Omar Bongo, Denis Sassou Nguesso, Abdoulaye Wade, Laurent Gbagbo, Mobutu Sese Seko ou Blaise Compaoré.



Avec force détails, il dévoile de nombreuses informations restées totalement inédites. Le mode opératoire des convoyages de millions d’argent liquide vers le RPR et l’UMP de 1981 à 2007. La visite de marabouts maliens auprès de Jacques Chirac, la veille de la présidentielle de 2005. Le « nettoyage » de l’appartement de Jacques Foccart et de sa fameuse villa « Charlotte » de Luzarches, quelques jours après son décès, en mars 1997.



Le financement de Laurent Gbagbo pour le candidat Chirac, en 2002. L’achat, par le président burkinabè Blaise Compaoré, d’objets d’arts destinés à Dominique de Villepin ou encore la nomination d’ambassadeurs de France en Afrique ou celle d’un directeur de l’Agence française de développement n’en sont qu’un bref aperçu.



Agrémenté de nombreuses photos et annexes, ce livre-document est un témoignage unique et rare sur la relation franco-africaine. Robert Bourgi, né à Dakar en 1945, est un avocat, lobbyiste et conseiller politique franco-libanais.



Docteur en droit public, cet ancien enseignant fut le responsable des relations avec l’Afrique du club 89, influent think tank du RPR, avant de devenir le rouage principal des transferts de fonds depuis plusieurs palais africains, ainsi que de communautés libanaises d’Afrique vers les formations politiques de la droite gaulliste.



Frédéric Lejeal, politologue de formation, est journaliste spécialisé de l’Afrique depuis vingt-cinq ans. Il a dirigé pendant dix ans La Lettre du Continent, publication confidentielle sur la politique et les réseaux d’affaires en Afrique de l’Ouest et dans le golfe de Guinée. Son dernier ouvrage, Le déclin franco-africain, a été publié, en 2022, chez L’Harmattan.