Londres-Heathrow redevient l’aéroport le plus connecté au monde

La première plateforme de données au monde pour l'industrie mondiale du voyage (OAG), a publié son Megahubs 2023, le classement définitif de l’industrie des Top 50 des aéroports les plus connectés du monde.



En effet, l’indice Megahubs 2023 analyse l’efficacité et la connectivité des hubs internationaux du monde.

L’aéroport Londres Heathrow (LHR) remonte au 1er rang, comme l'aéroport international le plus connecté du monde. British Airways demeure la compagnie aérienne dominante de cet aéroport, avec 50 % des vols.



L’aéroport international John F. Kennedy de New York monte en 2ème position des plus grands hubs internationaux, et l’aéroport d’Istanbul (IST), quant à lui, rejoint le Top 10 en occupant la 7ème place. La compagnie Turkish Airlines est la plus dominante à Istanbul, avec 79 % des vols.



Le Top 20 des plus grands hubs internationaux indique une répartition égale de la connectivité, avec six aéroports situés dans la région Europe, Moyen-Orient/Afrique, six en Amérique du Nord et enfin sept en Asie-Pacifique.



« La liste des plus grands hubs d’OAG illustre la vitalité durable de la connectivité internationale. Du retour de Londres Heathrow à la montée impressionnante des hubs asiatiques comme Kuala Lumpur, ces résultats soulignent la résilience et l’adaptabilité des aéroports du monde », a affirmé John Grant, analyste en chef chez OAG.