Lutte Contre Le Covid-19 – Mali : N-Sukala fait don de 10 000 litres de solution alcoolique au MSAS

Dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, l’entreprise chinoise de production de sucre et d’alcool, N-Sukala, a fait don de 10 000 litres de solution alcoolique au département de la Santé et des Affaires sociales. C'était ce lundi 27 avril 2020 devant le département de l’Industrie et du Commerce.

Cette donation entre dans le cadre de l’aide des entreprises chinoises au gouvernement du Mali pour la lutte contre la maladie à coronavirus qui touche le Mali à l’instar de nombreux pays du monde. L’évènement a mobilisé les ministres de l’Industrie et du Commerce et de celui de la Santé et des Affaires sociales, l’Ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali, le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali et plusieurs cadres de l’usine N-Sukala.

En présence de l’ambassadeur de son pays, le président du Conseil d’Administration de N-Sukala a placé ce don dans le cadre de la responsabilité sociale de son entreprise. Zheng Yining n’a pas manqué de magnifier l'excellent partenariat entre N-Sukala et l’Etat malien, à travers le ministère de l’Industrie et du Commerce, ayant abouti à la création de nombreux emplois au Mali.

Abondant dans le même sens, l’Ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali s’est réjoui de l'excellente coopération sino malienne, spécifiquement dans le domaine de l’industrie. Pour lui, cette coopération continue malgré le contexte sécuritaire difficile. Zhu Liying a surtout invité les autres entreprises chinoises à apporter leur contribution à cette lutte contre le Covid-19.

Au nom du Gouvernement du Mali, les deux ministres présents (Mohamed Ag Erlaf et Michel Hamala Sidibé) ont apprécié à sa juste valeur ce geste de solidarité de la part de la partie chinoise. Le chef du département de la Santé et des Affaires sociales a déclaré que ce don de N-Sukala est une preuve que la lutte contre le Covid-19 est le combat de tout le monde.

Pour Michel Hamala Sidibé, ces 10 000 litres de solution alcoolique contribueront à assurer la prévention, l'un des moyens sûrs de gagner la lutte contre le COVID-19.

Il a profité de l’occasion pour remercier le Gouvernement chinois et toutes les Fondations et entreprises chinoises qui ont exprimé un élan de solidarité en faveur du Mali en cette période de lutte contre la maladie à coronavirus.

Grâce à la Chine, (Fondation Jack Ma) notre pays a reçu 4 millions de masques, de matériels et de nombreux autres consommables. Des dons qui ont été répartis entre les différents hôpitaux, les laboratoires, et les directions régionales du pays.

Markatié Daou

Chargé de Communication MSAS