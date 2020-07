Lutte contre covid-19 et reprise des activités de rugby petit à petit

La Fédération Burundaise de Rugby (FBR) a organisé le week end du 25/7/2020 une distribution du matériel composé de kit de masques et autres dans le cadre de la lutte contre le covid-19. Cette aide s’inscrit dans l’objectif initié et appuyé par Rugby Afrique, lequel objectif est de soutenir les fédérations membres affectées par la crise mondiale sanitaire due au Covid-19. Les rugbymen et rugbywomen de six centres dont Bujumbura, Gitega, Kayanza, Ngozi, Rumonge et Buyengero ont bénéficié cet appui. 20 équipes (masculines et féminines) composées de plus de 450 joueurs ont reçu le kit matériel. Une commission chargée de lutte contre le covid-19 a été dépêchée dans ces centres. Il ne suffit pas de distribuer le matériel mais également les membres de ladite commission avaient la mission de passer un message de sensibiliser sur les mesures de protection et de lutte contre la propagation de covid-19.

A cette occasion, avant la distribution du kit matériel, il était organisé des travaux de développement communautaires (TDC) dans les différents centres comme l’indique les photos en annexes. Ces travaux visent à l’entretien des terrains de jeux qui vont permettre la reprise des activités petit à petit. A ce sujet, un match amical de rugby XV a été d’ailleurs organisé à Bujumbura dimanche le 26/7/2020. Plusieurs joueurs issus de différentes équipes se sont fusionnés pour former des nouvelles équipes. Ce match a permis la remise en valeur du jeu de rugby.

Dans une interview (en langue kirundi) donnée aux journalistes locaux, le président de la FBR, Mr Albert Havyarimana revient sur l’objectif et l’organisation de cette journée. Il a remercié tous les participants présents et leur demande de prendre bien de soin d’eux-mêmes et de leur siens : insiste-t-il. Il a réitéré l’engagement de la FBR pour soutenir les associations/clubs membres dans la lutte contre le covid-19.

