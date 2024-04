Lutte contre l'esclavage des enfants : Le Tchad commémore la Journée mondiale avec un engagement renouvelé

La cérémonie a été placée sous le haut patronage du Chef de mission de l'OIM au Tchad et a connu la participation active de plusieurs personnalités, dont des représentants d'ambassades accréditées au Tchad, des partenaires étatiques, des membres de la société civile, des élèves de l'École nationale d'administration (ENA), des étudiants de l'université Emi Koussi, de l'université HEC Tchad et de la Cefod business school.



Cette commémoration a été l'occasion de réaffirmer l'engagement du Tchad à lutter contre l'esclavage des enfants, une pratique inacceptable et contraire aux valeurs fondamentales de l'humanité. Des discours forts ont été prononcés par les différents intervenants, soulignant la nécessité d'une action collective et multiforme pour mettre fin à ce fléau.



En plus des discours de sensibilisation, l'événement a également été l'occasion de présenter des actions concrètes menées par l'OIM et ses partenaires dans la lutte contre l'esclavage des enfants. Des témoignages poignants de victimes d'esclavage ont également été recueillis, rappelant l'urgence d'agir pour protéger les enfants les plus vulnérables.



La commémoration de la Journée mondiale de la lutte contre l'esclavage des enfants au Tchad s'est achevée sur un message d'espoir. Les participants ont exprimé leur détermination à travailler ensemble pour éradiquer ce fléau et à créer un monde où tous les enfants puissent vivre libres et en sécurité.



L'esclavage des enfants n'a pas sa place dans notre société. Chacun a un rôle à jouer pour sensibiliser, dénoncer et agir pour que tous les enfants puissent jouir de leurs droits fondamentaux.