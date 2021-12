Lutte contre l'extrémisme : "la femme doit être au cœur de la lutte" (Pahimi Padacké)

N'Djamena - Le premier ministre Pahimi Padacké Albert a estimé ce 21 décembre qu'il faut placer la femme "au cœur de l'approche holistique de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent". Il s'est exprimé au cours de la clôture du conseil des ministres en charge du genre et de la femme du G5 Sahel.



Le chef du gouvernement s'est félicité des efforts des organisations féminines pour limiter l'impact des groupes extrémistes et pour leur engagement aux côtés des responsables politiques nationaux.



"Nous prenons l'engagement solennel de conserver les acquis en matière des droits des femmes et de les améliorer dans l'ensemble des pays du G5 Sahel", a déclaré le premier ministre.