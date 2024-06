Lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation au Moyen-Chari : Le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques organise une formation des formateurs

L'objectif principal de cette formation était de renforcer les capacités des participants à identifier, prévenir et contrer l'extrémisme violent et la radicalisation dans leurs communautés. Les participants ont également été sensibilisés aux approches de promotion de la paix, de la cohésion sociale et du respect des droits humains.



La région du Moyen-Chari, comme d'autres parties du Tchad, est confrontée à la menace de l'extrémisme violent et de la radicalisation. Cette formation est d'une importance capitale pour outiller les acteurs locaux afin qu'ils puissent jouer un rôle crucial dans la lutte contre ces fléaux.





Le préfet du département du Bahr-Kôh, Oumar Ali Nanina, a réitéré l'engagement des autorités locales à soutenir les initiatives visant à lutter contre l'extrémisme violent et la radicalisation. Il a également appelé les participants à mettre en œuvre les connaissances acquises dans leurs communautés respectives.



Le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques a exprimé sa gratitude à l'UNFPA et à l'Agence Internationale Coréenne de Coopération (KOICA) pour leur soutien technique et financier à la formation.



En conclusion, cette formation des formateurs constitue une étape importante dans la lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation au Moyen-Chari. Les efforts conjugués des acteurs locaux, des autorités religieuses et des partenaires internationaux sont essentiels pour relever ce défi et promouvoir une paix durable dans la région.