Lutte contre la faim au Tchad : Mao accueille la célébration différée de la Journée Mondiale de l'Alimentation

Placée sous le thème « Droit aux aliments au service d’une vie et d’un avenir meilleurs », cette journée vise à lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Dans cette optique, le gouvernement du Tchad, avec ses partenaires la FAO et le PAM, organise cette cérémonie importante.



Le Chef d'Antenne de la FAO à Mao, Dr Belembaye Tongongar, a présenté des statistiques alarmantes, indiquant que plus de 733 millions de personnes dans le monde souffrent de la faim en raison de conflits, de chocs climatiques répétés et de ralentissements économiques. Cette situation affecte principalement les populations pauvres et vulnérables, y compris de nombreux ménages agricoles.



Le Préfet du Kanem-Centre, Brahim Alifa Ali, a souligné l'importance de cette journée et a appelé à l'implication de toutes les couches sociales pour améliorer la production alimentaire et faire face à l'insécurité alimentaire dans la région. Il a conclu en exhortant les producteurs et les autorités locales à collaborer étroitement avec les partenaires pour accroître la production sociale et l'inclusion économique des personnes les plus vulnérables.