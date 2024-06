Lutte contre la poliomyélite au Tchad : Renforcement de l'engagement politique pour l'éradication

Au cours de cette rencontre, l'équipe de l'OMS a réaffirmé l'importance d'un engagement politique de haut niveau pour l'éradication de la poliomyélite au Tchad. Le Premier Ministre a réitéré son engagement personnel et celui du gouvernement à soutenir pleinement les efforts de lutte contre cette maladie.



Les discussions ont porté sur les stratégies et les actions concrètes à mettre en œuvre pour intensifier la lutte contre la poliomyélite au Tchad. Il s'agit notamment de renforcer la surveillance épidémiologique pour détecter rapidement et efficacement les cas de polio, augmenter les taux de couverture vaccinale en particulier dans les zones les plus difficiles à atteindre, mener des campagnes de sensibilisation pour informer les populations sur l'importance de la vaccination contre la poliomyélite et mobiliser les ressources nécessaires pour financer les activités de lutte contre la poliomyélite.



L'éradication de la poliomyélite est un combat collectif qui nécessite l'engagement de tous les acteurs, y compris les gouvernements, les organisations internationales, les communautés et les individus. La rencontre entre l'équipe de l'OMS et le Premier Ministre du Tchad constitue une étape importante dans la poursuite de cet objectif.



Le Tchad a déjà accompli des progrès considérables dans la lutte contre la poliomyélite. Le pays n'a enregistré aucun cas de poliovirus sauvage depuis 2012. Cependant, la circulation de variants du poliovirus dérivé d'une souche vaccinale (VDPV) reste un défi.



L'OMS reste déterminée à soutenir le Tchad dans ses efforts d'éradication de la poliomyélite. L'organisation fournit une expertise technique, un appui financier et des ressources matérielles pour aider le pays à atteindre ses objectifs.