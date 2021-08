Lutte contre la traite des personnes au Tchad : les recommandations du rapport américain

Tout en respectant la procédure régulière, le gouvernement américain préconise qu'enquêter et poursuivre vigoureusement les trafiquants présumés conformément à la loi tchadienne 006/PR/18 contre la traite des êtres humains.



Les trafiquants reconnus coupables doivent être sanctionnés par des peines conformes à la loi 006/PR/18, tandis qu'il doit être élaboré des procédures opérationnelles standard (POS) officielles pour l'identification et l'orientation des victimes de la traite vers des soins médicaux.



Les services de sécurité, les forces de l'ordre et la société civile doivent être formés à la mise en œuvre de ces procédures.



D'autres recommandations sont formulées par le département d'État américain : inaugurer officiellement et doter en personnel le Comité national de lutte contre la traite des personnes (NCCTIP) et associer la société civile, les ONG et les organisations internationales à ses activités ; rédiger, finaliser et fournir des ressources suffisantes pour mettre en œuvre un plan d'action national de lutte contre la traite des personnes qui comprend des mesures visant à accroître la capacité du gouvernement à poursuivre les trafiquants, à identifier les victimes et à prévenir ce crime par la sensibilisation.



La sensibilisation à la traite des êtres humains doit être intégrée dans la formation de base des agents de la force publique et des fonctionnaires judiciaires, en coordination avec les organisations internationales et les donateurs.



Le rapport suggère de créer une unité spécialisée dans la lutte contre la traite des êtres humains au sein de la police judiciaire afin de s'assurer que les officiers enquêtent efficacement sur les délits de traite suspectés en vertu de la loi sur la traite des êtres humains de 2018.



En plus d'inclure des composantes sur la traite pour tous les nouveaux magistrats et procureurs qui fréquentent l'école de formation du ministère de la Justice à N'Djamena, le rapport recommande d'augmenter l'offre de services d'hébergement et de protection à toutes les victimes de la traite, en coordination avec les ONG et les organisations internationales.



En commençant par N'Djamena, le département d'État estime que les stations de radio communautaires locales doivent être utilisées pour sensibiliser le public à la traite des êtres humains. Il ajoute qu'il faut intégrer le Conseil supérieur des affaires islamiques, les chefs tribaux et d'autres membres du système judiciaire traditionnel dans les campagnes de sensibilisation.