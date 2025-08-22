Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Lancement de la Semaine Nationale de l'Arbre dans le Salamat


Alwihda Info | Par - 22 Août 2025


La Semaine Nationale de l'Arbre a été officiellement lancée ce vendredi 22 août 2025 dans la province du Salamat, à Am-Timan. La cérémonie s'est déroulée sur le nouveau site du Marché de Quartier Amsinené.


Un engagement pour l'environnement

 
Présidée par le secrétaire général de la province, Maab Mara Gabre, la cérémonie a réuni de nombreux responsables administratifs et politiques, ainsi que des associations de protection de l'environnement.

 
Le ministère de l’Environnement a salué l'engagement de la délégation provinciale de l'Environnement, dirigée par Souleymane Yaya Labadry, et la mobilisation des acteurs locaux et de la société civile, soulignant l'importance de cette initiative pour la préservation de l'environnement dans la région.
