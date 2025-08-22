Tchad : Lancement de la Semaine Nationale de l'Arbre dans le Salamat





Un engagement pour l'environnement

Présidée par le secrétaire général de la province, Maab Mara Gabre, la cérémonie a réuni de nombreux responsables administratifs et politiques, ainsi que des associations de protection de l'environnement.





Le ministère de l’Environnement a salué l'engagement de la délégation provinciale de l'Environnement, dirigée par Souleymane Yaya Labadry, et la mobilisation des acteurs locaux et de la société civile, soulignant l'importance de cette initiative pour la préservation de l'environnement dans la région.