INTERNATIONAL Lutte contre la violence faite aux femmes : l'OCI appelle les États membres à intensifier leurs efforts

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 27 Novembre 2022



A l’occasion de la commémoration de la Journée internationale pour l’élimination de toutes formes de violence faite aux femmes (célébrée le 25 novembre de chaque année), le Secrétaire général de l’Organisation de la Coopération Islamique, Hissein Brahim Taha, a exhorté les Etats membres de l’Organisation à intensifier les efforts pour mettre fin à la violence faite aux femmes sous toutes ses formes et manifestations.

Quotidiennement, de nombreuses femmes de tous âges sont victimes de persécution et de violence, notamment celles vivant dans des conditions d’insécurité, de conflit et de guerre ou sous occupation. En outre, les changements climatiques et les catastrophes naturelles qui touchent certaines parties du monde musulman à l’heure où le monde continue à subir les conséquences de la pandémie du coronavirus et ses variantes, ont amplifié les pratiques de violence à l’égard des femmes qui représentent le plus souvent la catégorie la plus vulnérable et la plus affectée par les crises.



Le Secrétaire général a appelé les États membres à faire face à l’accroissement des cas de violence à l’égard des femmes, à porter une meilleure attention à la promulgation de législations visant à les protéger et à prendre les dispositions procédurales et sécuritaires nécessaires pour éradiquer ce phénomène du monde islamique, eu égard à son impact négatif sur le développement et la prospérité de la société. Le Secrétaire général a également souligné que cette question figure au premier rang des préoccupations des États membres, d’où la nécessité d’intensifier les efforts en vue de renforcer les politiques et mesures nationales de lutte contre la violence familiale et la violence faite aux femmes, et de soutenir les activités des institutions de la société civile actives dans ce domaine afin qu’elles puissent jouer leur rôle dans l’élimination du phénomène de la violence.



Le Secrétaire Général a réaffirmé l’intérêt que porte l’OCI aux questions liées aux femmes et à leur autonomisation et, tout particulièrement, celles, vivant sous occupation et dans les zones de conflit, conformément aux Résolutions de l’Organisation à cet égard. Il a, par ailleurs, réitéré toute l’importance que l’Organisation attache à la protection des droits des femmes, à la promotion de leur participation à la prise de décision et à la garantie de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, ; le Programme d’action stratégique de l’OCI (2025) et le Plan d’action de l’OCI pour la promotion de la femme (OPAAW) ayant fixé un certain nombre d’objectifs importants pour l’autonomisation des femmes et la protection de leurs droits dans le monde musulman afin d’assurer le développement durable, dans le cadre du partenariat entre les femmes et les hommes, et pour le bien-être social.



Il convient de signaler que l’un des principaux objectifs de l’Organisation pour le Développement de la Femme dans les États Membres de l’Organisation de la Coopération Islamique, qui est une institution spécialisée de l’OCI dans les questions féminines, entrée en activité depuis 2020, est d’étudier et de traiter avec sérieux et engagement, la question de la violence faite aux femmes, et d’identifier les moyens permettant de l’éliminer dans les États membres de l’OCI.



À cette occasion, le Secrétaire général a appelé les États membres qui n’ont pas encore ratifié le Statut de l’Organisation pour le développement de la femme, à se hâter de parachever les procédures de ratification et d’adhésion à ladite Organisation, de telle sorte qu’elle puisse jouer le rôle qui lui est dévolu dans la promotion et l’autonomisation des femmes ainsi que l’amélioration de leurs conditions dans le monde musulman.





