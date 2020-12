Lutte contre le Sida : le Tchad veut consolider ses efforts

N'Djamena - L'édition 2020 de la Journée mondiale de lutte contre le Sida a été célébrée en différé ce samedi 5 décembre, sur le thème : « solidarité mondiale et responsabilité partagée ».



Une cérémonie a eu lieu au Palais du 15 janvier en présence notamment de la Première Dame et du ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale.



Dans le monde, 12 millions de personnes attendent d'obtenir un traitement contre le VIH et 1,7% des millions d'infections imputables à l'absence d'accès aux services essentiels ont été enregistrés en 2019, indique Dr. Adawaye Chatté, secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le Sida.



​Le ministre de la Santé publique précise qu'au Tchad, depuis 2017, avec l'instauration de la gratuité de la prise en charge intégrale des personnes infectées, la prévalence nationale du VIH est passée de 3,3% à 1,6%.



Globalement, le taux de mortalité et de décès lié au VIH/SIDA est en baisse au Tchad mais les efforts doivent être maintenus pour l’atteinte de l’objectif 95% à l’horizon 2030.



Dans son discours, la Première Dame Hinda Deby a souligné que l’aspect prévention et dépistage volontaire contre le VIH qui doit entrer désormais dans les mémoires. Selon elle, la responsabilité et la solidarité doivent se manifester à l’égard des malades du VIH/SIDA à tous les niveaux, à commencer par la cellule de base qui est la famille.