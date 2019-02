Lutte contre le cancer en Côte d’Ivoire : Un dîner gala de levée de fonds le 30 mars 2019 à Abidjan

La Fondation Mother Teresa House International (MOTHI) ayant constatée que les localités situées dans le nord de la Côte d’Ivoire sont moins touchées par la lutte contre le cancer chez la femme, a décidé d’y mener ses actions.

Ainsi, elle annonce l’organisation d’un dîner gala de levée de fonds le 30 mars 2019, à l’hôtel Belle Côte d’Abidjan-Cocody, en vue de collecter environ 50 millions de F Cfa.

« Ce fonds va servir au dépistage et à la prise du cancer du sein et celui du col de l’utérus des populations dans les départements de Daloa, Bouna et Tengréla », a indiqué Kouadio N’Zi, le coordonnateur de la Fondation MOTHI. C’était lors d’une rencontre avec la presse, ce 20 février 2019 à Abidjan-Cocody Angré.

Kouadio N’Zi qui était appuyé de Atta Assanvo, représentant « Le village de santé Côte d’Ivoire », une plate-forme regroupant 15 ONG, ont évoqué que la majorité des activités de lutte contre le cancer chez la femme sont généralement concentrées sur Abidjan et banlieue, dans un rayon de 200 kilomètres environ. De ce fait, ont-ils relevé la pertinence des actions de ladite Fondation dans ces trois localités choisies.

Les deux conférenciers ont également souligné que ce dîner gala bénéfice du partenariat du Programme national de lutte contre le cancer (PNLCa), de l’Association ivoirienne de lutte contre le cancer (AILC), en plus de la plate forme : Le village de santé Côte d’Ivoire.

Ils ont enfin lancé un appel à la mobilisation de toutes les bonnes volontés en appelant le (+225) 47972709, en vue de soutenir les actions de lutte contre le cancer.

Signalons que la Fondation MOTHI, créée le 7 janvier 2017 par le groupe QE SARL, a pour vocation d’apporter aide et réponse tant sur le plan matériel, financier, alimentaire et médical aux établissements sociaux, médico-sociaux, les personnes désœuvrées ou en difficultés.