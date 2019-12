Lutte contre le terrorisme : Déby invité par Macron en France le 16 décembre

Le président français Emmanuel Macron a invité mercredi les présidents du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Tchad et de la Mauritanie à une rencontre à Pau, dans le sud-ouest de la France, le 16 décembre prochain afin d'évoquer la présence militaire française au Sahel.



Emmanuel Macron a invité les présidents des cinq pays du Sahel, afin qu'ils "clarifient et formalisent leurs demandes à l'égard de la France" pour sa présence militaire antiterroriste au Sahel, a-t-il annoncé mercredi à l'issue du sommet de l'Otan.



"Nous devons à très court terme reclarifier le cadre et les conditions politiques de notre intervention au Sahel avec les cinq États africains membres du G5 Sahel" (Mali, Burkina, Niger, Tchad, Mauritanie), a-t-il dit, en dénonçant "des ambiguïtés à l'égard des mouvements antifrançais".