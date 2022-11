Lutte contre le terrorisme : la France remet des véhicules militaires au Bénin

Cette action de la France envers le Bénin "vient mettre en lumière l’excellence de la coopération bilatérale et du partenariat de défense et de sécurité entre les deux États", affirme Marc VIzy, ambassadeur de la France près le Bénin.



L’acte vient renforcer le parc automobile de l’armée béninoise et constitue pour les forces armées béninoises, un véritable coupe de main pour ses activités opérationnelles, surtout en cette période de menace terroriste ou le Bénin consacre des efforts matériels et humains considérables, indique le gouvernement béninois.



Lutte contre l’avancée du terrorisme du Sahel vers les pays côtiers, ceux du Golfe de Guinée dont le Bénin reste un véritable défi pour ces États africains qui ne peuvent y faire face seule.



La livraison de ces matériels roulants s’inscrit dans un plan important de livraison de matériels de transmission, de moyens de déminage et autres.