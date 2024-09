Lutte contre les changements climatiques : Le rôle des jeunes et des femmes au cœur d'un débat au Tchad

C'est dans cette optique qu'une conférence-débat a eu lieu sur le thème : « Les inondations au Tchad et leurs impacts sur la population ». Les panélistes ont présenté la quintessence de la thématique à un public composé d'étudiants, de formateurs, de coachs, de responsables exerçant dans le domaine humanitaire et d'enseignants-chercheurs.



Faisant partie du panel, la Miss Flambeau d'Afrique 2024, Ronel Winnie, a indiqué dans sa présentation que face à cette catastrophe naturelle, les organisations de la société civile, les jeunes, les partenaires publics et privés, ainsi que le gouvernement, doivent œuvrer ensemble pour trouver des solutions durables. Elle a également souligné que les femmes jouent un rôle primordial dans la lutte contre les inondations et sont les plus exposées à toutes sortes de violences.



Les panélistes Abdel Rassoul Ibaye, enseignant-chercheur à l'Université de N'Djamena, et AbdelKhader Brahim Djida, épidémiologiste de terrain et consultant national pour l'OMS, se sont relayés pour apporter des réponses aux questions telles que : comment prévenir les inondations, quelles sont les solutions durables, et quelles leçons pouvons-nous tirer des inondations précédentes pour mieux nous préparer à l'avenir. Ils ont souligné l'importance de la sensibilisation, de la canalisation des eaux, et de donner la chance aux expertises locales et nationales, car selon eux, les compétences des jeunes existent.



Il est important de souligner que tout s'est déroulé dans un esprit critique et constructif afin d'apporter des solutions adéquates aux problèmes des inondations.