Lutter contre l'antibiorésistance, une menace de santé publique

Selon l’OMS la résistance aux antimicrobiens (RAM) est l’une des menaces de santé publique les plus urgentes de notre époque. Les autorités sanitaires estiment que plus de la moitié des antibiotiques sont utilisés de manière inadéquate et essentiellement dans de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire.



Dans ces pays, la RAM ne peut être mesurée par manque de moyens techniques et humains pour la détecter et la surveiller. Il paraît donc comme urgent de trouver des réponses rapidement déployables afin de répondre à l’urgence sanitaire et ainsi freiner la propagation de la RAM. La Fondation MSF (Médecins Sans Frontières) propose Antibiogo, le premier dispositif médical in vitro marqué CE, pensé, développé et testé pour et avec les pays à ressources limitées.



Cet outil, application de lecture, permet d’interpréter les antibiogrammes et de donner une réponse pratique et sûre afin de sécuriser la prescription d’antibiotiques. « Grâce à Antibiogo, n’importe quel technicien de laboratoire en microbiologie, partout dans le monde, va pouvoir lire et interpréter, directement sur un téléphone, un antibiogramme et savoir quel est le profil de résistance des bactéries responsables de l’infection des patients » explique le Docteur Nada Malou, responsable du projet Antibiogo, Fondation MSF.



La lutte contre la résistance aux antibiotiques repose sur une réponse multidisciplinaire avec comme pilier essentiel le bon diagnostic Avant d’initier un traitement antibiotique, il est nécessaire d’identifier avec certitude la bactérie pathogène, et de tester sa sensibilité aux antibiotiques. Dans ce cas, il convient d’effectuer un prélèvement bactériologique sur le patient, et de réaliser un antibiogramme. Dans les pays riches, la prescription d’antibiotiques est facilitée par l’utilisation d’automates pour la lecture et l’interprétation des antibiogrammes, et par l’expertise de microbiologistes.



Mais dans les pays à ressources limitées, dépourvus de ces équipements onéreux, de microbiologistes cliniques, et de formations à l’interprétation des tests, l’identification de l’antibiorésistance est bien plus compliquée voire souvent absente. En conséquence, les antibiogrammes sont souvent mal interprétés et ce constat a été très saillant dans les 70 pays dans lesquels MSF est présent.



On observe fréquemment des patients arriver dans les hôpitaux avec des infections bactériennes et qui ne répondent pas aux traitements antibiotiques. Pour aider les médecins, dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, à prescrire les antibiotiques les plus efficaces à leurs patients, la Fondation MSF a créé un outil capable d'interpréter les photos d’antibiogrammes. Une interprétation sûre et efficace des antibiogramme grâce à une application révolutionnaire : Antibiogo. Il s’agit d’un outil de diagnostic permettant aux techniciens de laboratoires non-experts de mesurer et interpréter des antibiogrammes. Il est basé sur le traitement d'images, une technologie d'intelligence artificielle et un système expert qui simule le savoir-faire d'un spécialiste.