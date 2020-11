Lux Afrique Group lance Lux Afrique Boutique, la première e-boutique de produits de luxe d’Afrique

Fidèle à sa tradition de précurseur, Lux Afrique Group (www.LuxAfrique.com) se prépare à inaugurer, le 25 novembre 2020, la Lux Afrique Boutique (www.LuxAfrique.boutique), premier site d’e-commerce de produits de luxe en Afrique. Cette destination exclusive du commerce en ligne proposera aux clients du continent africain et du monde entier les marques les plus prestigieuses dans les domaines de la mode, de la bijouterie, des montres, de la maison, de la technologie et de la gastronomie. Selon Alexander Amosu, fondateur de Lux Afrique : « Dans quasiment tous les coins du monde, en Asie, au Moyen-Orient et en Europe, vous disposez de plateformes de vente de produits de luxe au service d’une clientèle fortunée. Pourquoi pas en Afrique ? Je suis ravi de pouvoir annoncer que Lux Afrique Boutique est là pour combler cette lacune ! »

La boutique

En accédant à la boutique en ligne, les clients découvrent une sélection des marques de luxe les plus prestigieuses de la mode féminine. Les collections saisonnières de maroquinerie et de prêt-à-porter sont très en vogue et similaires à ce qui est proposé à Paris, Milan ou Londres. Côté homme, certains des plus grands noms du luxe sont présents, de même qu’une sélection de produits de soins pour le corps. Si vous ne trouvez pas l’article de vos rêves, notre équipe d’assistance est disponible 24 h/24 pour dénicher et livrer à domicile le produit de votre choix. Fidèle à sa culture d’entreprise, Lux Afrique Boutique (www.LuxAfrique.boutique) veut soutenir l’Afrique et devenir un tremplin pour les marques du continent. Il est donc tout à fait naturel que notre boutique en ligne propose une sélection tendance d’articles de mode et de produits lifestyle africains. Les amateurs d’art apprécieront la salle d’exhibition en ligne d’art africain, dans laquelle les artistes les plus réputés du continent présenteront leurs œuvres.

Pour les amoureux de bijouterie et de montres de luxe, notre univers de haute joaillerie propose toute une gamme de sublimes créations (Fabergé, David Morris, Stephen Webster), ainsi que des marques de montre et de bijouterie des plus prestigieuses. Là aussi, conformément à notre engagement, Vanleles, une marque de joaillerie africaine, occupe une place de choix dans la boutique en ligne.

Les marques de luxe de décoration et de mobilier haut de gamme sont destinées à personnaliser votre intérieur et reflètent votre style. Attendez-vous à découvrir des meubles et des objets tendance de décoration, et des équipements audiovisuels à l’avant-garde de la technologie, tels que Bang and Olufsen. Agrémentez votre expérience en vous procurant les meilleurs champagnes, vins et alcools au monde, notamment Louis XIII et Dom Pérignon et donnez libre cours à votre gourmandise en découvrant les délices exceptionnels de Foodhall. Proposant des prestations sur mesure, l’équipe d’assistance est disponible 24 h/24 pour dénicher et livrer n’importe quel produit de luxe que vous ne seriez pas en mesure de trouver sur le site de la boutique. Pour les clients VIP, une sélection limitée de produits peut même être livrée dans les 24 à 48 heures.

Livraison

Lux Afrique Boutique (www.LuxAfrique.boutique) livrera dans les 54 pays d’Afrique avec un délai de livraison standard de 3 à 5 jours. Pour les clients VIP, une sélection limitée de produits peut même être livrée dans les 24 à 48 heures. En outre, pour fêter votre anniversaire, la boutique vous offre en cadeau une livraison gratuite.

Responsabilité sociale de l'entreprise

Le groupe est convaincu de l’importance de soutenir les efforts des entrepreneurs africains. Dans cette optique, un pourcentage de chaque vente sera réinvesti dans des projets durables pour aider les entreprises locales du continent, permettant ainsi aux clients de Lux Afrique Boutique de participer à cette initiative grâce à leurs achats, tout en se faisant plaisir. Lux Afrique Boutique (www.LuxAfrique.boutique) veut mettre l’accent sur la découverte et la promotion des marques et des artisans de luxe africains.

À propos de Lux Afrique Boutique :

Lux Afrique Boutique (www.LuxAfrique.boutique) est la première boutique en ligne africaine de produits de luxe qui révolutionne le marché africain du luxe en proposant des livraisons dans les 54 pays d’Afrique. La boutique, et son service d’assistance 24 h/24, répond aux besoins des consommateurs africains fortunés et occupe un créneau unique dans le très dynamique secteur de la vente de produits de luxe en ligne. L’équipe a pour mission d’identifier les marques de luxe les plus exclusives et prestigieuses au monde et de les proposer en ligne. Le service de sélection de cadeaux représente une expérience de shopping en toute simplicité, grâce à laquelle les hommes et les femmes qui aiment le luxe peuvent faire des achats sans avoir à se déplacer en Europe.

À propos de Lux Afrique Group :

Fondée en 2016 par Alexander Amosu, Lux Afrique (www.LuxAfrique.com) est une société dédiée aux articles de luxe en proposant une assistance 24 h/24 et des évènements qui s’adressent à plus de 500 clients fortunés, en particulier les Africains dont le revenu annuel dépasse un million USD par an. Partie intégrale du Lux Afrique Group, Lux Afrique Agency a été lancée en 2019 pour représenter les personnalités sportives, les célébrités et les influenceurs en Afrique et dans le monde entier. À ces deux entités s’ajoutent les évènements Lux Afrique POLO, la Lux Afrique Conference, le magazine en ligne Lux Afrique et, très prochainement, Lux Afrique Boutique, la première plateforme d’achats de produits de luxe en ligne proposant des livraisons dans les 54 pays africains.

Notes supplémentaires à l’attention des rédacteurs :

Selon un rapport de KPMG, le nombre de millionnaires africains devrait augmenter de 53 % (257 519 personnes en 2024), ouvrant ainsi une fenêtre d’opportunités d’affaires pour l’Afrique. Cette évolution prouve qu’un changement significatif des modes de vie est en cours et qu’il est nécessaire de créer une expérience mémorable autour de cette transformation.

Par ailleurs, d’après les statistiques d’e-commerce de 99Firms pour 2020, le marché du commerce en ligne est en pleine explosion et devrait représenter plus de 95 % de tous les achats à l’horizon 2040.

