Lux Afrique, la plateforme du luxe, confie ses relations publiques mondiales à APO Group

Lux Afrique (http://LuxAfrique.net), la plateforme du luxe dédiée à l’Afrique, vient de nommer le leader panafricain des communications et du conseil aux entreprises, APO Group (www.APO-opa.com), son agence de relations publiques.

Lux Afrique est une société de premier plan de conciergerie haut de gamme, d’art de vivre et de réseautage au service de 500 clients fortunés en Afrique. Alexander Amosu, son directeur général, a fondé la Société en 2017 pour changer le discours autour de l’Afrique et célébrer un luxe désormais soutenu par la prospérité croissante du continent. Lux Afrique s’appuie sur la compréhension de M. Amosu à l’égard des besoins et de l’expertise des consommateurs africains en matière de marché du luxe pour produire des expériences et des produits qui reflètent la qualité, l’exclusivité, la finesse et la beauté. Lux Afrique facilite également l’accès pratique à plus de 60% des principales marques mondiales d’art de vivre et de luxe, telles que Rolls-Royce, Harrod’s et Louis Vuitton, et met en valeur les meilleures marques de luxe africaines sur sa plateforme, Lux Afrique Boutique (https://LuxAfrique.Boutique). De plus, Lux Afrique présente aux consommateurs aisés de toute l'Afrique des marques de luxe pour aider celles-ci à saisir les opportunités de s’engager, de s’améliorer et de maintenir leur visibilité à travers le continent. En tant que consultant officiel en communication et expert en relations publiques et en storytelling de la Société, APO Group mettra en lumière le travail de Lux Afrique et les “success stories” africaines riches en technologie, créativité et innovation qui sous-tendent ce marché dynamique.

Le marché du luxe en Afrique est en pleine croissance et il se prévoit que les consommateurs viennent à dépenser plus de 1 000 milliards de dollars en produits de luxe en 2020 (https://bit.ly/2USptiU), selon le McKinsey’s Global Institute. Cette croissance est tirée, entre autres, par le développement économique découlant de la révolution du digital, ainsi que par la génération Z et les Millennials, qui représenteront environ 55% des consommateurs d’ici 2025 et contribueront à hauteur de 130% à la croissance au cours de cette période. L’intérêt vava maintenant vers une classe aisée émergente [plus de 140 000 personnes (https://bit.ly/3bDf2FV)], et l’on estime que le nombre de millionnaires sur le continent augmentera de 53% pour atteindre près de 258 000 personnes en 2024.

Contrairement à des marchés émergents distincts tels que la Chine, la Russie et les Émirats arabes unis, l’Afrique est une région constituée de 54 nations différentes offrant un potentiel dynamique et inégalé. Lux Afrique est en pool position pour créer des opportunités permettant aux plus grandes marques mondiales de pénétrer ces nouveaux marchés tout en donnant aux entreprises africaines et aux consommateurs aisés un accès aux marques haut de gamme de l’industrie du luxe. APO Group, grâce à sa vaste couverture médiatique, est en parfaite position pour faire connaître ces histoires à un public africain et mondial.

Lux Afrique et APO Group partagent également une vision : accroître la visibilité du continent en mettant en lumière les succès de l’Afrique et le potentiel de ses habitants et de la culture africaine. Les deux sociétés ont uni leurs forces à l’occasion du parrainage par APO Group du dîner Lux Afrique Nigerian Independence Day (https://bit.ly/37oPol6) organisé au Claridge’s, à Londres, le 1er octobre 2019. Elles entendent continuer à s’engager dans des initiatives analogues, comme le dîner Lux Afrique Nigerian Independence Day 2020 et le Polo Day.

« Nous pensons que les Africains fortunés ne profitent pas encore pleinement de leur potentiel de richesse dans le domaine des produits de luxe, et notamment en termes d’accès aux biens et services », a déclaré Alexander Amosu, fondateur de Lux Afrique. « Notre Société tire parti des idées fausses sur la richesse en Afrique en nouant des liens significatifs entre les marques de luxe et le marché des consommateurs aisés. Grâce à son réseau et à sa renommée dans la communauté des médias, APO Group ne pourrais être mieux placé pour nous aider à transmettre, à de nouveaux publics partout dans le monde, un storytelling positif du luxe africain. »

« C’est une opportunité exceptionnelle et passionnante qui s’offre à nous », a déclaré Lionel Reina, directeur général d’APO Group. Lux Afrique innove dans la façon de considérer le secteur du luxe et de le commercialiser en Afrique. « Le moment est bien choisi pour s’appuyer sur l’expertise et la couverture médiatique d’APO Group pour faciliter la diffusion de cette histoire inspirante. En outre, Lux Afrique partage notre vision d’une Afrique prospère. La route sera encore longue, mais en unissant nos forces, nous pouvons déployer notre plan à long terme visant à diffuser des histoires africaines positives, non seulement dans les médias, mais pour les inscrire profondément dans la conscience du public. »

À propos de Lux Afrique :

LUX AFRIQUE (www.LuxAfrique.com) est une plateforme multimédia haut de gamme dédiée à la commercialisation et à la promotion des marques de luxe et qui cible les consommateurs du continent africain. LUX AFRIQUE a pour objectif d’être le partenaire essentiel de toute marque de luxe sur le continent.

Nous comprenons les besoins des consommateurs africains et nous pouvons introduire des marques de luxe sur le marché des consommateurs aisés, en pleine croissance dans toute l’Afrique. Actuellement, nous comptons sur plus de 500 clients fortunés dans tout le continent, dont chacun dispose de revenus annuels supérieurs à un million de dollars.

Selon un rapport de KPMG, le nombre de millionnaires africains devrait augmenter de 53% pour atteindre près de 257 519 personnes en 2024, ce qui ouvre d’immenses opportunités d’affaires. Cette évolution prouve qu’un changement profond des tendances en matière de mode de vie est en cours et qu’il est nécessaire de mettre en lumière cette transformation.

À propos d’APO Group :

Fondé en 2007, APO Group (www.APO-opa.com) est l’un des principaux cabinets panafricains de conseil en relations presse. Nous aidons les organisations privées et publiques à gérer leur réputation et à renforcer leur image de marque dans leurs pays cibles d’Afrique. En tant que partenaire de confiance, notre rôle est de tirer parti du pouvoir des médias et de construire des stratégies sur mesure qui permettent aux organisations de produire un impact réel et mesurable en Afrique et ‑ dans le monde. La confiance et la reconnaissance accordées à APO Group par des sociétés mondiales et multinationales, des gouvernements et des ONG nous encouragent à améliorer sans cesse notre proposition de valeur en Afrique pour mieux répondre aux besoins de nos clients. Parmi nos clients prestigieux, citons : Facebook, Dangote Group, Nestlé, GE, WorldRemit, Uber, Microsoft, Nokia, NBA, Canon, PwC, DHL, Marriott Group, Ecobank, Philips, Siemens, Standard Chartered, HP, Hilton, Ernst & Young, Orange, Gouvernement de Dubaï.

Siège social : Lausanne, Suisse | Bureaux au Sénégal, à Dubaï et à Hong Kong

Pour plus d’informations, visiter notre site internet à l’adresse : www.APO-opa.com

