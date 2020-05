M12R : "L'avenir du Tchad sera sombre" si la campagne agricole est ratée

Le Mouvement des 12 revendications (M12R) a dénoncé vendredi à N'Djamena, une "mise en scène de déclaration de connivence" entre le secrétaire général du MPS et le chef de file de l'opposition qui "organisent des points de presse afin de duper la population". Le porte-parole du M12R, Natoi-Allah Ringar, a déploré l'absence de consultation de l'opposition par le chef de file, sur un éventuel report des élections législatives et communales, compte tenu du contexte sanitaire. "Cette déclaration l'engage lui-même et son parti", indique le M12R.



Évoquant la campagne agricole, Natoi-Allah Ringar explique que "l'avenir du Tchad sera sombre si l’agriculture rate sa campagne". À cet effet, il demande au comité de gestion de la crise sanitaire de "sponsoriser le volet de l'agriculture", laisser les cultivateurs vaquer à leurs activités" ainsi que les lieux de culte pour la prière, afin d'invoquer Dieu pour la pluviométrie.



S'agissant du Cadre national de dialogue politique qui "tire à la fin de son mandat", le M12R demande aux partis politiques de se mobiliser pour la composition du nouveau bureau.



Par ailleurs, Natoi-Allah Ringar invite le président de l'ex-cellule de veille et de sécurité sanitaire à "faire le bilan du travail accompli" : "Les fonds mobilisés, les fonds utilisés, les quantités de Covid-Organics reçues comme don pour le peuple, celles utilisées, quand et où."



Souhaitant une très bonne fête de Ramadan à la population, le M12R exhorte les musulmans à fêter "dans la sagesse afin d’éviter la propagation de la Covid-19."



Le M12 "demande à la population de se mobiliser pour la marche jaune et rouge et insiste sur le rapatriement des deniers publics détournés" et "félicite l’ex-ministre Yaya Dillo pour les révélations sur la Fondation Grand Cœur". Car il est patriotique et aime sa nation", conclut le porte-parole du M12R.