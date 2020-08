Tchad : ​Le MDJT dénonce l’élévation à la dignité de Maréchal du président Idriss Déby

Le Président du Mouvement pour la Démocratie et la Justice au Tchad (MDJT) a dénoncé mardi dans un communiqué la cérémonie durant laquelle le Président Idriss Deby Itno est élevé à la dignité de Maréchal du Tchad et organisée à l’Assemblée nationale le 11 août, jour de la fête de l’indépendance.



Le MDJT relève que "l’objectif du régime MPS est de piller les ressources de l’Etat par la corruption et de dégrader l’économie nationale volontairement et délibérément en faveur de sa tribu et sa famille."



Selon lui, "cette intronisation sera dirigée par le Président de l’Assemblée nationale Haroun Kabadi et permettra à Idriss Deby Itno de concrétiser son rêve fou de devenir empereur à l’image de Jean-Bedel Bokassa en RCA."



Par ailleurs, le président du MDJT, Choua Dazi, affirme que "cette vision dictatoriale est très grave au XXIème siècle. Idriss Deby Itno n’a pas partagé le pouvoir pendant trente années et ses bilans sont aujourd’hui catastrophiques."



« Par sa politique désastreuse, le régime MPS a embrasé toute l’Afrique centrale et surtout l’intérieur du Tchad dans les régions du B.E.T, Ouaddaï, Dar Sila, le lac Tchad et également le Sud du pays », fustige-t-il.



Le MDJT demande au peuple tchadien de "se réveiller et de demander le changement", avant de préciser que "le régime MPS ne peut pas résoudre la problématique tchadienne car ce système a complètement échoué."



En outre, il demande à la communauté internationale et les pays amis du peuple tchadien de "se désolidariser de ce système dictatorial dirigé par Idriss Deby Itino depuis 1990, un régime MPS qui jette le peuple Tchadien dans une misère complète."