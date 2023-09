Macky Sall : “ L’Afrique ne doit ni avoir faim ni soif”

L’objectif de ce sommet est de positionner « l’Afrique comme le lieu de l’innovation, des investissements et à faire progresser un système alimentaire plus fort, plus diversifié et plus résilient ».



Les gros efforts dans cette perspective justifient la présence du Chef de l’Etat qui a fait de la souveraineté alimentaire une priorité dans la politique qu’il mène dans l’émergence du Sénégal.



« L’Afrique ne doit ni avoir faim ni soif », a déclaré le Président Sall dans son discours. « Au contraire, il devrait être capable de se nourrir lui-même et de contribuer à nourrir le monde, plutôt que de continuer à importer et, pire encore, de dépendre de l'aide pour satisfaire la plupart de ses besoins alimentaires », a-t-il ajouté.



Pour relever les défis de la sécurité alimentaire en Afrique, Le Chef de l’Etat Macky Sall a d'abord suggéré « d'importer des engrais et des produits alimentaires dans des conditions normales de marché pour répondre aux besoins urgents de nos pays ».

Il estime ensuite que le prochain enjeu est de « travailler avec la partie américaine et d’autres partenaires en vue d’améliorer de façon durable l’investissement dans la production agricole sur le continent ».