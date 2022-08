Macky Sall confirme une visite prochaine au Tchad

L’architecte Pierre Goudiaby Atepa, envoyé spécial du président sénégalais Macky Sall, a été reçu ce 3 août au palais présidentiel par le chef de la transition tchadienne, Mahamat Idriss Deby. L’émissaire sénégalais est porteur d’un message du président Macky Sall au chef de l’Etat tchadien.



« C’est un message d’amitié et de soutien qui a trait au renforcement des relations séculaires qui lient le Tchad et le Sénégal, et la coopération économique, notamment dans le domaine du partenariat public-privé », a indiqué Pierre Goudiaby Atepa, au sortir de l’audience, dans des propos rapportés par la présidence de la République du Tchad.



L’émissaire a également confirmé une visite officielle du président sénégalais, Macky Sall, par ailleurs président en exercice de l’Union Africaine, au Tchad.



Cette visite répond à l’invitation faite par le chef de l’État Mahamat Idriss Deby à Lusaka en Zambie, en marge du 4ème Sommet de coordination semestrielle de l’Union Africaine avec les Communautés économiques régionales et mécanismes régionaux, en juillet dernier, rappelle la présidence.



La date de la visite n’a pas encore été dévoilée.