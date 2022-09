Macky Sall : "nous ne devons pas accepter que notre continent soit un objet de la géopolitique mondiale"

Soulignant la nécessité de l’unité africaine et l’importance de partenariats solides sur le continent et dans le monde, SMacky Sall, Président de la République du Sénégal et Président de l’Union africaine, a ouvert la conférence et l’exposition MSGBC Oil, Gas & Power 2022 de cette année – qui se tiendra les 1er et 2 septembre à Dakar.



Lors de son discours, le Président Macky Sall a appelé à l’exploitation des ressources gazières de l’Afrique et à l’amélioration de l’accès au financement du développement pour le continent.



“Dans cette nouvelle configuration du monde, les ressources énergétiques sont des atouts majeurs pour l’Afrique. Aussi, nous ne devons pas accepter que notre continent soit un objet de la géopolitique mondiale, mais un acteur, conscient de sa richesse naturelle d’intérêts, qui agit sur la concurrence au lieu de la subir”, a déclaré S.E. le Président Sall, ajoutant que “Tout en restant engagés dans la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat, nous devons continuer à défendre les intérêts de nos pays dans la perspective de la COP27 en novembre prochain en Égypte.”



Appelant à une transition énergétique juste qui permette à l’Afrique de bénéficier des mêmes opportunités que les nations les plus industrialisées du monde, le président a évoqué le renforcement des partenariats régionaux et la stimulation des investissements dans la région du MSGBC, soulignant le rôle que les méga-développements dans le bassin joueront pour répondre à la demande intérieure tout en répondant aux besoins énergétiques mondiaux.



“Il serait aberrant de renoncer à l’exploitation de nos ressources alors que plus de 600 millions d’Africains vivent encore dans l’obscurité”, poursuit le président. “Nous devrons former des ressources humaines qualifiées à tous les niveaux pour maîtriser les connaissances et le savoir-faire dans le domaine complexe des hydrocarbures, des soudeurs aux ingénieurs d’études, en passant par les experts financiers et les spécialistes des contrats, pour ne citer que quelques domaines.”



Le président a conclu son discours d’ouverture en soulignant le potentiel de la région à résoudre la crise énergétique mondiale tout en améliorant les conditions et le développement socio-économique de l’Afrique de l’Ouest et du continent dans son ensemble.



“Car ce qui compte au final, c’est que l’exploitation de nos ressources se fasse dans les meilleures conditions de transparence et d’efficacité, pour l’amélioration des conditions de nos populations et le progrès de nos pays. C’est notre devoir”, a conclu le Président.