"Il s'est entretenu avec son homologue centrafricain en marge du sommet One Forest avec la facilitation du Gabon", a indiqué à l'AFP la présidence française sans autre précision.



L'agence cite des extraits d'une conversation avec l'ambassadeur de la RCA en France, Flavien Mbata, qui a déclaré en janvier que son pays souhaitait "retisser les liens de confiance" avec la France.



Dans le même temps, une importante manifestation a eu lieu vendredi dans la capitale centrafricaine pour soutenir la Russie et sa politique. Les participants portaient des drapeaux et des banderoles de l'État russe. Sur l'une d'elles, on pouvait lire: "Non au chantage et à la pression de l'Occident".



En décembre 2022, une manifestation de soutien à la politique de la Russie a également eu lieu à Bangui, qui a coïncidé avec l'envoi du chef de la Maison russe en RCA, Dmitri Sytoï, victime d'une tentative d'assassinat le 19 décembre, pour un traitement médical à Moscou. À l'époque, le porte-parole du gouvernement par intérim, Maxime Balalou, avait déclaré que les autorités de la République centrafricaine étaient indéfectiblement attachées à la coopération bilatérale avec la Russie.